Un papagal, ambasador

Sirocco, celebrul papagal devenit vedetă în urma unui incident de televiziune, a fost ales de Autoritatea pentru Turism din Noua Zeelandă să fie imaginea brandului turistic al regiunii, urmând să apară în cea mai recentă campanie online. Sirocco şi-a câştigat celebritatea anul trecut, când a apărut în cadrul unei emisiuni intitulate Last Chance to See, difuzată de BBC, dedicată speciilor pe cale de dispariţie. În timpul filmărilor, exponentul zburător a avut o tentativă bizară de a se împerechea cu prezentatorul BBC Mark Carwardine. Filmuleţul cu incidentul a fost postat pe YouTube şi a generat mai mult de jumătate de milion de vizualizări, fiind postat şi pe multe reţele de socializare.

Papagalul este unul dintre cele 124 de exemplare din specia kakapo existente. Sirocco va fi protagonistul noii campanii digitale care are ca obiectiv să atragă turiştii către Noua Zeelandă, poziţionând regiunea ca o rezervaţie naturală unică de viaţă sălbatică. Sirocco a primit confirmarea oficială de învestire în poziţia de ambasador al brandului turistic, de către premierul Noii Zeelande, John Key, în timpul anunţării implicării ţării în acţiunile pentru Anul Internaţional al Biodiversităţii. “Sirocco are o comunitate adevărată de fani în toată lumea, care sunt interesaţi de tot ceea ce face. Din acest motiv, cred că el ar fi un purtător de cuvânt excelent şi un ambasador de imagine potrivit pentru Noua Zeelandă”, a declarat premierul John Key.