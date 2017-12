Un papagal, printre cumpărătorii de pe Amazon

Animalele de companie sunt o bucurie în viața oricui, dar unele dintre ele au început să-și depășească "atribuțiile". Ba chiar bagă mâna în buzunarul stăpânului. Un papagal a reușit să plaseze o comandă validă pe site-ul de comerț electronic Amazon, după ce a "discutat" cu asistentul vocal al companiei americane, Alexa, și a imitat vocea stăpânei sale din Londra. Întâmplarea a fost dezvăluită de tabloidul britanic „The Sun“. Corienne Pretorius nu își amintea să fi plasat o comandă pentru cutii de cadouri în valoare de 11 lire sterline. După ce i-a exclus pe soțul și fiul ei în vârstă de opt ani de pe lista cumpărătorilor prezumtivi, sud-africanca în vârstă de 39 de ani, care locuiește în sud-estul Londrei, l-a identificat pe autor: Buddy, papagalul ei gri african în vârstă de cinci ani.

Pasărea a imitat vocea stăpânei sale în timp ce aceasta nu era acasă, pentru a activa un dispozitiv electronic și pentru a efectua o comandă pe internet, care, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei american, poate fi rambursată. "Nu îmi venea să cred atunci când am înțeles că Buddy a plasat o comandă pe Amazon. Avem acel dispozitiv electronic de patru luni și l-am folosit doar pentru a asculta muzică sau pentru a alcătui liste cu activitățile pe care le aveam de făcut, dar nu am comandat niciodată online prin intermediul lui", a spus Corienne Pretorius. După acel incident, Buddy a fost filmat de stăpâna lui. Imaginile îl arată pe papagal în timp ce activează dispozitivul Amazon strigând "Alexa", înainte de a adăuga: "Oh, hmmm, rămâi conectată online, Alexa!". Potrivit dezvăluirilor lui Corienne Pretorius, papagalul ei vorbitor este și foarte amuzant. Buddy imită sunetele emise de pisica familiei, înjură în limba Afrikaans și spune "Noapte bună" atunci când membrii familiei merg la culcare.