Un păr de admirat cu Nook

Parul este podoaba naturala care incadreaza fata, evidentiaza ochii si curge pe umerii de fildes sau de abanos ai unei femei frumoase. Daca buzele au fost acoperite in timpul pandemiei de masca de protectie, fiind ascunsi partial si obrajii si nasul sub bucata de panza ocrotitoare, parul a ramas la vedere.

Se pare ca numai iarna, cand este foarte frig, il protejam de gerul excesiv cu caciula sau gluga, iar vara, sa nu facem insolatie, purtam sepcute.

Cu toate acestea, tinerii nu pun nimic pe cap, fiindca pentru ei este foarte important sa le stea bine parul, iar daca este vopsit roz saul albastru, sa se vada de la distanta.

In timpul vietii, exercitam multe agresiuni asupra parului. Daca nu ne vopsim acasa, mergem la saloanele de coafura, sa il decoloram, sa il ondulam, sa fim coafate pentru ocazii speciale. Bietul par a inghitit sute de kilograme de fixativ si de spuma, mult amoniac si alte substante chimice nocive din vopsele si a suportat cu stoicism temperaturi foarte ridicate. Imaginati-va un fier incins care il indreapta sau il onduleaza, dupa gustul fiecaruia!

Putem sa ne schimbam des infatisarea, iar parul sufera cel mai des schimbarile. Acum se poarta culoarea alunei coapte, mai trece putin este la moda rosul acela aprins, apoi blondul cenusiu sau auriu, ba au fost introduse si tonuri de gri, roz, mov, albastru si verde.

Parul merita compensat pentru toate aceste suplicii la care este expus si produsele Nook sunt cele mai bune, fiindca sunt realizate din ingrediente naturale care:

-hidrateaza parul.

-atenueaza agresiunile fizice si chimice care au avut loc asupra lui

-intareste radacinile si stimuleaza cresterea

-repara parul uscat si deteriorat

-ofera stralucire si suplete parului, adica intarzie procesul de imbatranire.

Se stie ca Macadamia, particulele de matase si uleiul de argan fac minuni pentru parul oricui, de aceea uleiul de argan Nook este in topul celor mai vandute produse de pe site-ul magazinului Beauty4ever.ro. Sticluta de 100 de ml costa 55 de lei si dupa o luna de tratament regulat, vei constata cu multumire ca:

Nu esti nevoita sa tot scurtezi varfurile, fiindca se tocesc, sunt subtiri si arata inestetic, ci parul tau se va lungi vizibil. Scapi de frustrarea ca dupa ce ca nu creste cum ai dori tu, esti nevoita sa scurtezi 4-5 centimetri, fiindca arata deplorabil. Firul de par nu se mai rupe, capata stralucire si se ingroasa. La spalat sau pieptanat ca si in cursul zilei nu iti mai cad atat de multe fire de par. Simti o senzatie placuta dupa fiecare utilizare, parca dormi mai linistita, datorita aromei si efectului pe care uleiul il are asupra scalpului.

Tratamentul este usor de aplicat, fiindca uleiul se distribuie uniform pe firul de par umed sau uscat de la radacina catre varfuri.

Pentru a se obtine efecte magice si la vopsit, se adauga cateva picaturi de ulei si in vopseaua de par pregatita sa fie aplicata.

Iti doresti un par lung, pe care sa il lasi liber, sa fluture pe spate?

In magazinul care asigura si sanatatea si frumusetea parului tau exista un sampon pentru cresterea parului care costa 60 de lei. El contine substante vitale pentru par si miere.

Pe langa faptul ca grabeste cresterea in lungime, el ofera parului stralucire si volum. Decat sa tapezi un par fragil si sa bagi spuma si fixativ in el, mai bine utilizezi acest sampon tratament care este ieftin si face minuni pentru podoaba ta capilara.

El este recomandat femeilor care au nascut de curand si alapteaza, dar si celor care trec prin dificila perioada a menopauzei.

Pentru femeile care doresc o podoaba capilara foarte bogata exista si un sampon pentru extravolum care costa 80 de lei.

Produsele din acest magazin sunt potrivite oricarui tip de par si tuturor gusturilor si dorintelor in materie de par.

Crema pentru definirea parului face minuni, in timp ce samponul pentru neutralizarea tonurilor de galben se vinde bine.

Mastile de reconstructie a firului de par te scapa de o tunsoare scurta, fiindca nu le sta bine tuturor cu parul foarte scurt.

In magazin gasesti tratamente impotriva caderii parului cu efect garantat si creme pentru aranjarea parului rebel si imposibil.

Sampoanele de infrumusetare a parului sunt realizate pe baza unor substante benefice extrase din plante medicinale, din fructe, din lapte, miere si matase naturala, argan si macadamia.

Foarte apreciate sunt cremele care intensifica rapid culoarea parului, combatand efectele nedorite ale decolorarii.

De remarcat faptul ca, desi aceste produse se vand foarte bine in lumea intreaga, rezultatele fiind de exceptie, pretul lor nu depaseste 100 de lei, ele fiind accesibile tuturor persoanelor care doresc.

Este timpul sa te ocupi de parul tau, fiindca el va fi mult mai vizibil simultan cu sosirea timpului frumos.

Parul este la vedere si trebuie sa fie ingrijit, fiindca modul in care arata podoaba capilara a unei persoane determina formarea unei impresii favorabile sau nefavorabile despre ea.

In plus, un par frumos ne da mai multa incredere in noi si ne determina sa fim mai optimisti/optimiste.

Acest articol este un material tip Guest Post - Editorial, nu reprezinta punctul de vedere al publicatiei noastre si nu este un material redactional