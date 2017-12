Un parapet va separa sensurile de circulaţie pe DN 2A

O porţiune a DN 2A, drum ce leagă localităţile Slobozia - Hîrşova - Constanţa, va avea sensurile de circulaţie separate printr-un parapet. Decizia a fost luată de reprezentanţii Primăriei Constanţa, ai Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) şi ai Direcţiei Regionale a Drumurilor Naţionale (DRDN) Constanţa, ca urmare a numărului foarte mare de accidente din zonă. „Parapetul va fi montat numai în zona acceselor ilegale de pe drumurile naţionale. Pentru că investitorii care au ridicat zone de interes public de-a lungul drumurilor nu au construit sensuri giratorii, mulţi şoferi taie linia continuă şi intră în coliziune cu autovehiculele care vin pe contrasens cu viteză destul de mare. Noi vrem să evităm aceste tragedii”, a declarat directorul DRDN, Jean Paul Tucan. Pentru început, parapetul va fi montat între km 203 şi km 204 de pe DN 2A, de la complexul rezidenţial Boreal înspre Carrefour. Potrivit directorului DRDN, investitorilor acestor obiective li s-a atras de mai multe ori atenţia în legătură cu pericolul pe care îl reprezintă lipsa unui sens giratoriu în aceste zone. „De aproximativ un an de zile îi tot rugăm să intre în legalitate. Am format, în premieră pe ţară, o comisie de autorizare, formată din membri ai Primăriei Constanţa, ai SPR şi ai DRDN, tocmai pentru ca investitorii să nu mai fie nevoiţi să alerge. Le-am aprobat şi autorizaţiile de construire a sensurilor giratorii. Dar ei nu au dat nici un semn că vor începe lucrările. Le-am dat termene peste termene, în speranţa că poate se vor apuca de lucru. Ultimul termen a fost pe data de 1 mai. Cînd am văzut că nici atunci nu au luat în considerare solicitările noastre, am decis să montăm parapetul”, a mai afirmat Tucan. Lucrările, între km 203 şi 204, vor începe astăzi. În prezent, DRDN are aproximativ cinci kilometri de parapet, care vor fi montaţi în mai multe zone cu probleme asemănătoare, printre care şi Palazu. După finalizarea lucrărilor, şoferii care doresc să intre în complexul Boreal sau la supermarketul Carrefour, vor fi nevoiţi să meargă pînă la prima intersecţie pentru a putea întoarce legal. Conducerea DRDN speră ca parapetul să-i convingă, în sfîrşit, pe investitori să demareze lucrările la sensurile giratorii atît de necesare pentru salvarea vieţilor. „Noi nu dorim să oprim investiţiile din judeţ, vrem doar ca dezvoltatorii să respecte legea. Trebuie să înţeleagă că România nu este Uganda, România este o ţară membră UE, unde legile trebuie respectate”, a mai declarat Jean Paul Tucan.