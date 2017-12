Un parlamentar UNPR fuge la PSD ca să nu ajungă în PMP

Nu tuturor uneperiștilor le-a picat prea bine că au fost „înghițiți la pemepiștii lui Traian Băsescu“. Deputatul Aurel Niculae a declarat, joi, că a demisionat din UNPR şi că săptămâna viitoare va lua o decizie privind înscrierea în PSD. El a afirmat că nu se regăseşte în construcţia UNPR - PMP și că structurile organizatorice ale Uniunii sunt cu mult peste cele ale PMP. „L-am informat pe Valeriu Steriu (președintele UNPR, n.r.) încă de alaltăieri (marţi - n.r.) că în această construcţie nu mă regăsesc şi că plec“, a afirmat Niculae. Până în prezent, deputatul a mai activat în PMP și PNL. „Am fost în PMP în urmă cu doi ani. Am muncit două luni fără a fi membru, eram deputat independent. Apoi am plecat din PNL. Am făcut tot ce am putut în calitate de coordonator pe regiunea Sud-Muntenia. După alegeri am plecat pentru că nu era ce credeam că era acel proiect. Nu mă regăseam, aşa cum nu mă regăsesc nici în acest proiect“, a spus deputatul Aurel Niculae. El a adăugat că este convins că noul PMP va intra în Parlament, însă, pentru a trece pragul electoral, atât „comunicarea bună a lui Băsescu“, cât şi echipa sa de „marmote“ trebuie să depună eforturi. Aurel Nicolae a anunțat că alături de el au mai demisionat din UNPR Călăraşi alte patru persoane care îl vor urma într-o altă construcţie politică.