Un partid tupeist

PDL a intrat în faza de măcinare internă. Deocamdată, privindu-se pe sub sprâncene, grupurile influente se tachinează reciproc. Unii fac trimiteri ironice la grandomania afişată de Videanu pe tema palatului său de la Snagov. Adevărul este că, într-o ţară sfâşiată de sărăcie, foamea fiind principalul catalizator al nemulţumirilor exprimate în ultima vreme, trebuie să ai un curaj nebun să ridici, în nume personal, astfel de ctitorii! Din acest punct de vedere, unul strict personal, PDL a urcat vertiginos în vârful ierarhiei tupeului autohton. Spuneam că, deocamdată, privindu-se pe sub sprâncene, grupurile influente din PDL se tachinează reciproc. Precizez, în şoaptă. Un domn ca Berceanu, care este vecin cu Videanu la Snagov şi amic cu Blaga, reprezintă o anumită parte a tupeului pedelist. Este evident faptul că acest nucleu a intrat în conflict cu preşedintele Băsescu, ştiut fiind faptul că între domniile lor au existat mai multe ciocniri cu scântei. Deunăzi, Traian Băsescu s-a supărat pe oglinjoara fermecată, reacţionând în stilul său tradiţional. Adică, vreau să spun, cu vorbe multe şi cu năduf. După ce a dat cu oglinjoara de pământ, pentru a verifica pesemne termenul de garanţie, i-a anunţat pe cei din PDL că nu este cazul să se mai bazeze pe coeficientul său de popularitate. Subiectul prezentat de domnul preşedinte se înscrie în aria umorului popular, cunoscut fiind faptul că domnia sa a coborât vertiginos în mai toate sondajele de popularitate. Când va ajunge cu burta la pământ, evident, în sondajele cu pricina, se va declanşa, în PDL, un caft de proporţii. Cei scăpaţi din lesa prezidenţială îşi vor înfinge colţii în pulpiţele susţinătorilor orali ai domnului preşedinte, flocăindu-i în conformitate cu STAS-ul în vigoare. Mă tem, încă de pe acum, pentru pletele blonde ale Elenei Udrea şi pentru integritatea corporală a andrelelor domniei sale. Pe domnul Flutur, om de mare omenie, îl sfătuiesc să dea adunarea, cum se spune, oiţelor sale licenţiate în lozinci închinate preşedintelui Băsescu, pentru a schimba tematica. Sulfina Barbu ar trebui să-şi procure o perucă ecologică. Cântătorii prezidenţiali sunt sfătuiţi să-şi protejeze cocoaşa, ţinta preferată a nemulţumiţilor de pretutindeni, inclusiv din UE. Cu siguranţă, vom asista la o încăierare generală pe diverse reproşuri. De regulă, aşa se întâmplă când se scufundă corabia. Şi, în mod deosebit, când protectorul tinde să devină un simplu cetăţean. E posibil ca, într-un timp foarte scurt, tupeul să aibă efectul de bumerang în PDL. Adică, după diverse reguli nescrise, să se întoarcă împotriva sa. Din anumite puncte de vedere, înţeleg disperarea cu care Traian Băsescu vrea să se lepede de PDL. Dacă, în alte privinţe, i-a reuşit şmecheria, de data aceasta, are şanse infime de a-şi încheia mandatul într-o formulă imaculată. PDL şi Băsescu sunt ca doi fraţi siamezi, coloana lor vertebrală fiind reprezentată de un tupeu ieşit din comun. Poate că şi PDL ar vrea, acum, în ultimul ceas, să renunţe la concubinajul prezidenţial, dar lucrurile sunt prea complicate… S-au dus vremurile în care toţi se înghesuiau la plăcinte. Se apropie momentul, mai puţin solemn, al încheierii notelor de plată. Inclusiv pentru domnul preşedinte, care a “dănţuit” câteva veri la rând, la o cotă fierbinte. Cu siguranţă, când vor începe pedeliştii să-şi scoată ochii între ei, vom asista la un spectacol pe cinste. În acest context, nu cred că este cazul ca preşedintele Băsescu să se laude prea mult cu aureola sa de mare conducător! Cetăţenii patriei sunt prea tensionaţi şi nervoşi…