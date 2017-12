Un pas până la vindecarea hepatitei C în România

Mult-așteptatele terapii de ultimă generație pentru tratarea hepatitei C și vindecarea bolii aproape 100% sunt la un pas de a fi introduse și în țara noastră. Mai exact, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea, a declarat, vineri, la o conferință de presă, că ar putea fi introduse în primul semestru al acestui an. ”Nu aș vrea să vă dau o zi sau o săptămână, dar pot să vă spun că într-un timp foarte, foarte scurt. Suntem gata să dăm drumul tratamentelor moderne în hepatită, dar nu o pot face de unul sigur, trebuie să colaborăm toți - pacient, profesioniști, sistem de asigurări, Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe, Agenția Națională a Medicamentului”, a spus Ciurchea. În privința contractelor cost-volum, el a precizat că scopul este de a da un preț acceptabil pentru România pentru cât mai mulți pacienți. ”Trebuie să începem cu ceva, trebuie să începem cu o sumă, vedem cum merge, vedem cât de deschise sunt și companiile și sigur că mergem mai departe. (...) Orice Guvern își face strategia în funcție de posibilități. Există discuții și la nivel european să se găsească o formulă de preț cât mai acceptabilă, să se ia în considerare numărul de bolnavi la nivel european și atunci probabil și costul va fi mai ușor suportabil”, a precizat Ciurchea.

Cât privește criteriile de includere a bolnavilor în noile terapii, șeful CNAS a spus că totul va fi strict medical. Dr. Liana Gheorghe, de la Centrul pentru boli digestive și transplant hepatic - Institutul Fundeni, a explicat că ideea este de a oferi aceste terapii pacienților care au cea mai mare nevoie. ”Am avut întotdeauna în vedere pacientul cel mai grav, cel care, dacă nu va fi tratat anul acesta sau în viitorul an, va face ciroză, va avea nevoie de transplant. În primul rând, ideea este de a oferi aceste terapii pacienților în cea mai mare nevoie, pe un număr limitat de cursuri de tratament care pot fi rambursate în cadrul unui buget”, a adăugat dr. Gheorghe. Reamintim că la cea de-a treia întâlnire organizată, în decembrie 2014, de Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Fundația “Prof. Dr. Matei Balș” din București, intitulată „Povara economică a hepatitei C în România”, care a avut loc la Institutul de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” - Academia Europeană de HIV/SIDA și de Boli Infecțioase, managerul prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel a adus mult-așteptata veste: din primăvara lui 2015, peste 7.000 de pacienți, în primă fază, vor fi beneficiarii tratamentelor care-i vor scăpa de virusul hepatitic C în proporție de 100%.Trebuie menționat că cei 7.000 de pacienți sunt din toată țara, inclusiv din Constanța, iar selecția a fost făcută de către medicii specialiști, în funcție de gravitatea fiecărui caz în parte. Profesorul dr. Cercel a explicat și ce tipuri virale se află în fiecare zonă. În România avem de-a face cu un genom de tip C, genomul 1, 1B, care în momentul de față răspunde la tratament în proporție de peste 98%. ”Deci, dacă aplicăm noile terapii, avem șansa ca în jur de 98% din pacienți să-i vindecăm”, a spus el.