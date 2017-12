Un pedelist doreşte să verifice câţi bani a dat PDL Bisericii?!

Nebănuite sunt căile Domnului şi, am putea adăuga, nebănuite sunt căile prin care pedeliştii vor să ajungă la El. Mai în glumă, mai în serios, pedeliştii ne surprind în fiecare zi cu câte o „pocitanie“ de idee ce le-au trăsnit creierele şi aşa obosite de atâtea inginerii câte au născocit în ultimul deceniu. Ultimul pedelist care a venit cu o idee cel puţin năstruşnică este europarlamentarul Sebastian Bodu. El a transmis o scrisoare preşedintelui Curţii de Conturi, Nicolae Văcăroiu, în care solicită ca instituţia să examineze posibilitatea de a dispune un control asupra tuturor fondurilor publice direcţionate către Biserica Ortodoxă Română (BOR) în ultimii cinci ani. Trecând peste faptul că el a cerut să se investigheze banii oferiţi de stat Bisericii, care bani au fost investiţi în construcţia Catedralei Mântuirii Neamului şi altor lăcaşe de cult, pedelistul cere unei instituţii care este condusă de un apropiat al lui Traian Băsescu să verifice ce bani au dat pedeliştii în ultimii cinci ani BOR. Aşa ceva... Nu este chiar o surpriză faptul că Bodu este un răzvrătit şi nu prea a ţinut cont de politicile interne, dar să te pui rău şi cu şeful, şi cu Cel de Sus? Cam mult în acelaşi timp.

CE LE MAI RĂMÂNE? Revenind la cererea trimisă către Curtea de Conturi, europarlamentarul PDL precizează că demersul său a fost determinat de faptul că, potrivit relatărilor mass-media, de-a lungul ultimilor 23 de ani, sume foarte mari de bani au fost alocate de stat către BOR, în special pentru construcţia de biserici, astfel încât, potrivit unor statistici, s-au construit peste 4.000 de lăcaşe de cult, în condiţiile în care, în aceeaşi perioadă, s-au construit zero şcoli, zero grădiniţe şi zero spitale publice. „Având în vedere prezenta situaţie economico-socială, consider că este nu doar de competenţa Curţii de Conturi, dar şi de bunul simţ să se prezinte contribuabililor cât din impozitele lor a fost direcţionat către BOR, fără să luăm în calcul, desigur, salariile preoţilor, ca bugetari. Cred că cetăţenii sunt îndreptăţiţi să ştie cât din impozitele pe care ei le plătesc se duce către BOR, aşa cum ştiu cum se folosesc banii publici de către Guvern, ministere, agenţii, primării şi alţi ordonatori de credite. Este o simplă chestiune de informare, iar tot ce este în legătură cu banul public trebuie să fie o informaţie publică“, arată Bodu. El menţionează că singura instituţie în măsură că facă un astfel de calcul, care apoi să fie prezentat publicului, este Curtea de Conturi. Şi dacă ştie pe ce s-au cheltuit banii, pentru ce mai e nevoie de un raport al Curţii? Asta, pe de o parte. Pe de altă parte, ce ar trebui să ne arate raportul, că acei bani s-au dus în reabilitarea sau construcţia unor lăcaşe în care săptămânal merg să se roage românii? Cam atât le-a mai rămas, după ce Guvernele Boc le-au tăiat orice speranţă de mai bine.