„Un plus de siguranţă”

O nouă acţiune de prevenire a furturilor din locuinţe a avut loc ieri după-amiază. Poliţiştii de proximitate în colaborare cu poliţiştii din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Secţiei 1 au organizat o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari. În cadrul întâlnirii, oamenii legii le-au prezentat riscurile la care se expun în care sunt neglijenţi. Poliţiştii le-au explicat reprezentanţilor de asociaţii că nu trebuie să ignore niciun detaliu de prevenire şi că trebuie să fie cât mai atenţi. Oamenii legii le-au explicat că ignoranţă este atunci cand nu schimbă o yală aproape stricată de la uşa propriei case sau un bec ars de pe scara blocului, ignoranţă este atunci când se montează un interfon la scara blocului dar nimeni nu îl foloseşte corespunzător, ignoranţă este atunci când au montată o yală la uşa blocului însă uşa este încuiată doar noaptea nu şi ziua, atunci când au loc cele mai multe spargeri de locuinţe, ignoranţă este atunci când, în mod nejustificat, consideră că „lor nu ni se va întâmpla niciodată aşa ceva”. Totodată, reprezentanţii de asociaţii au fost sfătuiţi să le transmită locatarilor că neglijenţă este atunci când primesc în casă orice necunoscut care le oferă cele mai tentante promoţii sau cele mai ieftine produse, neglijenţă este atunci când, locuind la parter, lasă ferestrele deschise pe timpul nopţii, neglijenţă este când lasă anunţuri pe telefon sau la poartă că sunt plecaţi în concediu şi că se întorc abia peste o săptămână. Uşa trebuie prevăzută cu cel puţin două încuietori şi cu sisteme şi chei diferite, iar în cazul în care pierd cheia sau îşi schimbă domiciliul să înlocuiască yala. Poliţiştii din cadrul Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii le mai recomandă constănţenilor să nu păstreze în casă sume importante de bani, să nu poarte discuţii referitoare la valorile pe care le deţin în locuinţă şi să nu permită accesul în imobil al persoanelor pe care nu le cunosc. La finalul întâlnirii, reprezentanţii de asociaţii au primit afişe şi pliante cu caracter preventiv şi au fost informaţi cu privire la un concurs destinat asociaţiilor de proprietari. Pentru a putea participa, reprezentanţii asociaţiilor de locatari vor putea accesa un formular de participare de pe site-urile partenerilor, respectiv www.politiaromana.ro/prevenire, www.arts.org.ro şi www.evz.ro. Aceştia vor fi nevoiţi să răspundă la anumite întrebări şi în urma unei tombole pot câştiga marele premiu care constă în montarea unor sisteme de securitate pentru protecţia imobilelor. Formularul poate fi trimis prin poştă până pe 30 noiembrie, pe adresa Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, Bucureşti, strada George Georgescu nr. 1, Sector 4, cu menţiunea pentru campania „Un plus de siguranţă”. În cursul aceleiaşi zile, poliţiştii de proximitate din cadrul Secţiei 5 Poliţie Constanţa au împărţit pliante şi materiale informative locuitorilor în scările imobilelor situate pe Bulevardul 1 Mai, Strada Mugurului, Strada N. Grindeanu, Strada Ghe. Marinescu, Aleea Pelicanului şi în zona Cartierului CET. Această acţiune se înscrie în cadrul campaniei „Un plus de siguranţă”, desfăşurată de la sfârşitul lunii octombrie. Campania constă în informarea cetăţenilor şi a asociaţilor de locatari în legătură cu precauţiile ce trebuie luate pentru evitarea incidentelor. Campania se desfăşoară la nivel naţional şi va dura până la începutul lunii decembrie. „Un plus de siguranţă” este derutală prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii (ICPC), în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate.