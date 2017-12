Un polițist constănțean ar fi sărit în mare ca să scape de flagrant!

09:34:00 / 24 Iulie 2015

Si nu este singurul

Fereasca Dumnezeu sa fii victima intrun dosar care este instrumentat de unul ca asta. Unul ca asta si apoi urmeaza avocatul si te scoate pe tine vinovat. Asta este tara in care traim. Nu le este frica de nimic dupa atatea cazuri recente de flagranturi. Va dati seama cate se faceau pana acum doi trei ani ? Cand nu exista DNA sau alter organe. Pe mine ca si contribuabil ma verifica fiscul sa justific "averea" . Pe astia cand. In ce sa mai avem incredere ? In prea fericitul ???? Rusine !