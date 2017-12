Un poliţist a demisionat după ce a lovit o maşină şi a fugit

GREU DE OPRIT Un poliţist constănţean este cercetat penal după ce, miercuri noapte, a lovit o maşină parcată, a plecat de la locul accidentului şi a refuzat ulterior testarea cu aparatul Drager şi recoltarea probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Oamenii legii spun că isprăvile ag. şef Alexandru Mihai, din cadrul Secţiei 5 Poliţie, au început în zona peninsulară a Constanţei. Potrivit anchetatorilor, poliţistul, aflat în timpul liber, a condus un autoturism marca Ford, cu numărul CT 08 ZCX, şi, ajuns în zona clubului “Bellagio”, a pierdut controlul maşinii şi a lovit un Mercedes parcat în dreptul localului. Impactul nu s-a soldat cu victime. “Stăteam la un suc pe terasă când a venit cineva la mine şi mi-a spus ce s-a întâmplat. Am ieşit în stradă şi am văzut că şoferul Fordului era beat! A spus că îl doare undeva de mine, că el nu îmi dă asigurarea, că e poliţist, că are relaţii şi apoi s-a urcat iar la volan şi a plecat”, a povestit proprietarul Mercedes-ului avariat. În momentul în care a văzut că poliţistul pleacă de la locul coliziunii, acesta s-a urcat în maşină şi a pornit în urmărirea lui. “Am reuşit să-l opresc undeva în centru. El a susţinut că nu a lovit nicio maşină, dar i-am arătat urmele de pe autoturismul meu şi cele de pe Fordul lui”, a mai spus păgubitul.

NU A VRUT SĂ SUFLE ÎN DRAGER Nici de data aceasta, ag. şef Alexandru Mihai nu s-a oprit pentru a aştepta sosirea poliţiştilor de la Rutieră. Anchetatorii spun că bărbatul şi-a continuat drumul, acesta abandonându-şi la un moment dat maşina pe strada Dobrilă Eugeniu, din cartierul Tomis Nord. Apoi, spun anchetatorii, poliţistul a mers pe jos până în staţiunea Mamaia, unde s-a oprit la o terasă, fără să ştie că pe urmele sale se află în continuare proprietarul Mercedes-ului. În scurt timp, în staţiunea Mamaia au sosit colegii săi de la Rutieră. Oamenii legii au încercat să-l testeze pe Alexandru Mihai cu aparatul Drager, dar acesta a refuzat. El s-a opus şi recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Cazul a ajuns în atenţia procurorilor. “În cauză a fost întocmit dosar penal pentru refuz al conducătorului unui autovehicul de a se supune recoltării de probe biologice sau testării aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei şi părăsirea locului accidentului de către conducătorul unui vehicul dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni”, se arată într-un comunicat de presă remis ieri de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa.

DEMISIE Ieri dimineaţă, Alexandru Mihai şi-a înaintat demisia. “Comportamentul fostului nostru coleg este o pată pe imaginea instituţiei. Aşa ceva este inacceptabil. În această dimineaţă (n.r – ieri dimineaţă) am discutat cu el despre consecinţele acţiunilor sale. El s-a hotărât să demisioneze, iar eu i-am semnat demisia”, a declarat cms. şef Valentin Burlacu, şeful IPJ Constanţa.