Un poliţist de la Rutieră a împuşcat mortal un bărbat după ce nu a oprit la somaţie

07:10:17 / 16 Martie 2018

Bine facut!

Urasc politistii de fel, dar in cazul asta a procedat corect. Putea sa fie un pedofil sau un criminal urmarit de politie. Daca te simti nevinovat opresti, nu faci pe Gigi Duru. Eu ma intreb doar cine i-a fost instructor in poligonul de tragere, ca de obicei politistul roman nu e in stare sa nimereasca un cauciuc dar baremite fix in cap, si mai ales la o masina in miscare. :))) Asta ori e tare la Counter Strike ori a tras de la 1 m. Avea sanse mai mari sa nimereasca 6 numere la Loto 6 din 49 decat sa-l nimereasca pe infractor in cap. :D