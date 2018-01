Un polonez s-a trezit din comă, după 19 ani

Jan Grzebski, un feroviar polonez care a intrat în comă în 1988, în urma unui accident, s-a trezit după 19 ani, relatează postul de televiziune Polsat. Bărbatul a dezvoltat o tumoare cerebrală, după ce a fost lovit de un vagon. Treptat, bărbatul a rămas imobilizat, apoi a încetat să mai vorbească şi să mai mişte.

”Am văzut tot, am înţeles tot, medicii care îmi dădeau o lună-două de viaţă, dar nu am putut să reacţionez”, şi-a povestit bărbatul experienţa. Jan Grzebski a precizat că îşi datorează viaţa soţiei sale, Gertruda. „Ea m-a îngrijit tot timpul, ea mi-a salvat viaţa”, a adăugat acesta. La momentul accidentului, bărbatul avea patru copii, iar, în prezent, are 11 nepoţi.

Jan Grzebski a intrat în comă cînd comuniştii erau la putere, cînd magazinele erau goale şi peste tot sărăcie. Între timp, Polonia a intrat în Uniunea Europeană. ”Ce mă uimeşte acum sînt acei oameni care se plimbă cu telefoanele mobile şi se plîng tot timpul. Eu, de exemplu, nu am de ce să mă plîng”, a adăugat acesta.