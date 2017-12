Un pompier cu suflet mare a resuscitat un câine scăpat dintr-un incendiu

Pompierul argeșean care a resuscitat un câine după un incendiu a vizitat căţelul la cabinetul veterinar. "Salut, prietene! Te rog să scapi, să o faci pentru mine. Te rog să trăiești", i-a spus pompierul căteţelului. Medicul veterinar spune că animalul nu ar fi trăit dacă pompierul nu ar fi intervenit.

Un bărbat a fost grav rănit, vineri, într-un incendiu care i-a cuprins apartamentul. Din locuinţă a fost salvat şi un căţel, care a fost resuscitat de un pompier şi apoi transportat la o clinică veterinară.

Proprietarul apartamentului, un bărbat în vârstă de 50 de ani, a fost găsit inconştient, intoxicat cu fum şi cu arsuri pe corp. El a primit îngrijiri la faţa locului, apoi a fost transportat în stare gravă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piteşti.

Pompierii au reuşit să scoată din apartament şi căţelul, care nu mai dădea semne de viaţă. Un pompier a resuscitat animalul, fiind ajutat şi de cei de la SMURD.

Cățelul se află sub atenta supraveghere a medicilor, care susțin că patrupedul trăiește doar datorită pompierului care l-a resuscitat.

"Câinele e într-o stare critică. I-a fost afectat și creierul. Are o paralizie pe partea dreaptă, probabil din cauza faptului că a stat în stop-cardiorespirator mult timp până să fie fie readus la viață.(...) Este conștient, dar nu își poate folosi toată partea dreaptă. Dacă nu era pompierul clar nu avea absolut nicio șansă. A avut mare noroc. Până acum, din păcate, nu am întâlnit pe cineva care să facă și respirație artificială unui cățel", a declarat medicul veterinar Liliana Stănilă.

Mugurel Costache, pompierul argeșean care a resuscitat cățelul, este considerat erou, stârnind admirația nu doar a românilor din țară, cât și a celor plecați peste hotare sau a străinilor.

"Am primit mesaje se peste tot. Din Dubai, Barcelona, Germania, Franța, Italia, Anglia... toată lumea. <Tu ești eroul nostru. Prin tine țara are nevoie de o schimbare. Tu ești schimbarea! > (...) Am înțeles că cineva de la o publicație englezească m-a etichetat și a scris: <să nu ne mai batem joc de români, că românii nu sunt așa cum se spune>. (...) De aseară până acum am 2000 de cereri de prietenie pe Facebook. Confirm, confirm, confirm...o să dau confirmare la toată lumea. S-a blocat! Am primit mii de mesaje, telefoane....încerc să răspund la toată lumea. Am un mesaj în care scrie: <te salută toată Roma>", a povestit Mugurel.

După ce au aflat cum a reușit Mugurel să salveze un cățel, colegii de serviciu l-au aplaudat. "Colegii care erau în curtea unității când m-am întors de la intervenție m-au aplaudat și mi-au zis: <bine ai venit, eroule! (....)Sunt mândru că sunt român.(....) Îmi pare bine că reprezint ISU>" , a adăugat Mugurel.

Acesta a mai povestit că familia l-a așteptat cu nerăbdare să-l felicite pentru gestul său.

"Sunt mândră că e fiul meu. (...) Le mulțumesc tuturor celor care îl sună și îl felicită, românilor și străinilor. Știam că are un caracter puternic, că e un copil educat, că are o inimă mare. Toate calitățile lui s-au împletit într-una singură, aceea de a salva o viață. Indiferent că e om sau animal, el și-a făcut doar datoria", a declarat Maria Costache, mama pompierului.

Mugurel Costache este plutonier major și lucrează la Detașamentul de Pompieri din Pitești.

Raisa, fetița lui de șase ani, abia așteaptă să ajungă la școală să își întrebe colegii de la clasa zero dacă au aflat ce a făcut tatăl ei. "L-am sunat să îi spun că mi-a plăcut foarte mult și că sunt mândră de el. I-am spus că îmi pare bine că a salvat un cățeluș. Foarte mult îmi plac animalele. De la Mosu' vreau un cățeluș sau o pisicuță. O să îi întreb pe colegii de la școală dacă l-au văzut pe tati", a spus Raisa.

"Doamne, bine că a salvat cățelul, bine că e și el bine. De fiecare dată când pleacă la un incendiu stau cu inima îndoită de teama a ce poate să se întâmple, mai ales când nu răspunde la telefon. Îmi fac o mie și una de griji. Noi vorbim după orice intervenție. Așa și acum. Mi-a spus că a salvat un cățel. Mi-a zis, Denisa, i-am suflat pur și simplu în nas, că altfel nu rezista. Doamne, nu-mi vine să cred! (...) Sunt foarte mândră de el!", a spus soția pompierului.

Sâmbătă, Mugurel împreună cu soția și fetița lor au mers la cabinetul veterinar unde se află cățelul. Pompierului i-au dat lacrimile când l-am văzut pe patruped: "Salut, prietene! Te rog să scapi, să o faci pentru mine. Te rog să trăiești".

Cu mâinile pe cușca în care se afla patrupedul salvat și cu ochii în lacrimi, Mugurel a declarat: "Îmi e foarte greu să vorbesc. Sper din toată inima să își revină, să mă joc cu el, să pot să îl iau acasă dacă o să fie înțelegere din partea stăpânilor".

Mugurel își dorește ca atât patrupedul, cât și stăpânul său să trăiască.