Un portret al lui Michael Jackson, realizat de Andy Warhol, face senzaţie

Din cauza numărului mare de solicitări, un portret al lui Michael Jackson, realizat în anul 1984, de Andy Warhol, scos la vînzare de o galerie din New York, a făcut senzaţie pe piaţa obiectelor de artă şi a determinat prelungirea termenului de valabilitate a licitaţiei pînă pe 18 august. Tabloul a fost achiziţionat pentru mai puţin de 300.000 de dolari, în mai, la o licitaţie organizată de Casa Sotheby\'s şi a fost pus în vînzare de noul său proprietar, după anunţul morţii starului american, pe 25 iunie. Licitaţia trebuia să se încheie pe 12 iulie, însă proprietarul galeriei Vered Art din Long Island a declarat că a trebuit să oprească temporar această vînzare, din cauza numărului incredibil de mare de persoane care cereau informaţii despre acest portret. Şedinţa de licitaţie a început joi, de la suma de 800.000 de dolari şi interesul enorm manifestat pentru această lucrare i-a determinat pe experţii galeriei de artă să anticipeze că preţul final va depăşi zece milioane de dolari.

Tabloul cu dimensiuni de 76,2 pe 66 centimetri, pe care galeria l-a primit la sfîrşitul lunii iunie, este unul dintre principalele portrete ale lui Michael Jackson realizate de celebrul Andy Warhol. Un alt portret al cîntăreţului american realizat de Any Warhol în 1984, în anii de glorie ai interpretului, este expus la Galeria Naţională de Artă din Washington. Acesta a fost oferit muzeului în 1986, de către trustul american de presă Time. Numele proprietarului actual al tabloului, achiziţionat pentru 278.500 de dolari, pe 13 mai, în timpul licitaţiei de artă contemporană organizată de Casa Sotheby\'s, nu a fost dat publicităţii. În ultimii ani, mai multe portrete ale lui Michael Jackson realizate de Andy Warhol nu şi-au găsit cumpărător la diversele licitaţii de artă, aşa cum a fost cazul unui portret aproape identic şi de aceleaşi dimensiuni, licitat de Casa Sotheby\'s la Londra, în iulie 2008.

Moartea sa subită l-a transformat pe Michael Jackson într-un artist extrem de profitabil, cu peste nouă milioane de copii ale albumelor sale vîndute în cele trei săptămîni de la deces. Mai nou, o scurtă secvenţă dintr-o piesă inedită înregistrată de Michael Jackson, intitulată “A Place With No Name”, a fost postată de joi pe site-ul TMZ.com. Potrivit redactorilor acestui site specializat în informaţii despre celebrităţi, care nu cunosc perioada în care a fost efectuată înregistrarea, cîntecul prezintă numeroase asemănări cu piesa “A Horse With No Name”, lansată în 1971, de grupul folk-rock America. Managerul grupului America a confirmat faptul că membrii acestei trupe erau la curent cu preluarea piesei lor de către Michael Jackson şi şi-au dat acordul pentru realizarea acestei înregistrări.