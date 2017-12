Un portret de Rembrandt, estimat la 18 milioane de lire, va fi scos la licitaţie

Tabloul “Portrait of a man, half-length, with his arms akimbo”, realizat în 1658, de Rembrand (1606-1669) şi care nu a mai fost expus în public de aproape 40 de ani, estimat la 18 milioane de lire, va fi scos la licitaţie pe 8 decembrie, la Londra, de casa Christie\'s. Portretul este scos la licitaţie de un distins colecţionar privat.

Tabloul a fost pictat în timpul uneia dintre cele mai inventive perioade ale lui Rembrandt, în acelaşi timp, una dintre cele mai turbulente din viaţa sa personală. În 1668, artistul a fost obligat să îşi vîndă casa şi să se mute într-un studio mai mic deoarece fusese declarat falit cu doi ani mai devreme. Pînă la acel moment, Rembrandt îşi perfecţionase stilul caracterizat de o manieră de execuţie îndrăzneaţă şi animată. Pictura, care prezintă portretul unui necunoscut care stă într-o poziţie sfidătoare, cu mîinile în şolduri, a purtat la un moment dat numele de “Portrait of an Admiral”.

Portretul a fost înregistrat pentru prima dată în 1847, la o expoziţie la British Institution din Londra, unde fusese împrumutat din colecţia lui George Folliot. Nepotul acestuia a vîndut pictura în 1930, pentru 18.500 de lire, iar la scurt timp a fost achiziţionată de George Huntington Hartford II, un important colecţionar de artă şi principalul moştenitor al lanţului de supermarketuri Atlantic and Pacifc, care a fost, pentru mult timp, cel mai bogat om din lume. În 1958, Hunington a donat portretul Universităţii Columbia, unde a fost expus în biroul preşedintelui, pînă în 1968, cînd a fost depozitat într-un loc sigur, din cauza unei demonstraţii a studenţilor. În 1974, universitatea a vîndut portretul unui colecţionar privat, pentru a strînge fonduri. Ultima oară, portretul a fost văzut în public în 1970, la expoziţia Rembrandt After 300 Years, la Institutul de Arte din Detroit.

Recordul de preţ pentru o pictură a maeştrilor clasici este de 77 de milioane de dolari, stabilit de tabloul ”The Massacre of the Innocents” de Peter Paul Rubens, în urma unei licitaţii organizate de Casa Sotheby\'s, la Londra, în 2002. La aceeaşi licitaţie din decembrie este inclus şi tabloul ”Saint John the Evangelist”, realizat de pictorul italian Domenico Zampieri, cunoscut sub numele de Il Domenichino. Această pictură în stil baroc a fost evaluată la o sumă de 19,6 milioane de dolari.