Un premier nervos

Supărat nevoie mare pe postul Realitatea TV, premierul Emil Boc a ameninţat că va depune o reclamaţie la Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), deşi postul de televiziune nu a făcut nimic altceva decât să citeze pe burtieră afirmaţia acestuia, legată de dosarul „Containerul”: „DACĂ MIRONESCU ERA UN FAVORIZAT AL PARTIDULUI, NU FĂCEA OBIECTUL ANCHETEI!”. Boc s-a enervat în momentul în care postul Realitatea TV a prezentat ca „breaking news” propria sa declaraţie şi a vrut să plece din emisiune. Premierul a renunţat la ideea de a părăsi platoul, dar nu s-a calmat. Ca un adevărat regizor de emisie, acesta a cerut scoaterea anunţului „breaking news”, ameninţându-i pe jurnalişti că, în caz contrar, se va adresa CNA pentru „manipulare grosolană”. Şeful Executivului a susţinut că declaraţia respectivă, pe care a catalogat-o drept „perfect normală”, a fost scoasă din context de jurnalişti. Boc a insistat că a vrut să spună doar că nimeni nu este favorizat în România, indiferent dacă face sau nu parte din PDL. „Uitaţi-vă că statul de drept funcţionează, nimeni nu are nicio pilă în România şi fiecare răspunde pentru faptele lui. Nu ştim dacă este vinovat sau nu domnul Mironescu, dar răspunde personal pentru ceea ce a făcut. Dacă era un om favorizat al sorţii, adică al mai-marilor zilei, cum încercaţi să spuneţi, nu făcea obiectul unei anchete penale, pentru că avea şi certificat ORNISS. Eu vă spun doar că în România nimeni nu este protejat pentru ceea ce face, iar eu ca prim-ministru niciodată nu am exercitat, sub nicio formă, niciun fel de activitate pentru a împiedica nici cât negrul sub unghie activitatea unei instanţe să-şi facă datoria\", a mai spus Boc, în emisiunea în care a făcut scandal.