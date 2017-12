Un preşedinte împotriva românilor

17:13:50 / 05 Martie 2014

RASPUNS LA NR.4

BASESCU NU A SCRIS MAI MULT CA NASTASE NU A PLAGIAT MAI MULT CA PONTA NU A BAUT MAI MULT CA REMES NU A ZAMBIT MAI MULT CA ILIESCU NU A VANDUT MAI MULT CA TARICEANU.....CAT DESPRE VORBE DE DUH CA ZICI DE : "MAI ANIMALULE", " SA-MI NUMARATI OUALE". TOTI ASA ZISII OAMENI POLITICI SUNT LA FEL DOAR CA NOI VEDEM DOAR CE NE PLACE LA FIECARE....AR TREBUI SA VORBEASCA FAPTELE NU ASPECTUL FIZIC.....SI NU UITA LOZINCA DIN '90 : "NU VREM BANI NU VREM VALUTA,NUMAI ROMAN SA NE FUTA "......INVIT TOATE CURVELE CARE AU STRIGAT ATUNCI SA MEARGA LA ROMAN LA POARTA.....SUNTEM INCONSTIENTI,LUAM TOTUL IN DERADERE SI LA FINAL PLANGEM PE UMARUL VECINULUI.....TREBUIE SA FIM MAI RESPONSABILI CAND VOTAM ......DACA NOI NU AM FOST IN STARE SA PASTRAM REALIZARILE PARINTILOR NOSTRI,MACAR SA LASAM CEVA PENTRU COPIII NOSTRI......DACA MAI SUNTEM IN STARE......