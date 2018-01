Un prim obiectiv îndeplinit pentru BC Athletic

Baschet Club Athletic Constanța s-a calificat de pe primul loc la turneul semifinal al Ligii 1 de baschet masculin, ediția 2017-2018, câștigând Grupa a 4-a grație rezultatelor directe mai bune comparativ cu echipa Colegiului Național „Aurel Vlaicu” București, care a avut același punctaj. În ultima etapă din sezonul regulat, baschetbaliștii constănțeni au învins-o pe Phoenix II Galați cu 109-57, meciul programat vinerea trecută în Sala Sporturilor fiind ultimul al anului pentru jucătorii antrenați de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici.

„Așa cum am mai spus, echipele satelit sunt imprevizibile, iar Galațiul a venit la Constanța numai cu jucători tineri. Noi am răspuns la fel, utilizând numai tineri, și asta mă bucură, pentru că le-am putut oferi mai multe minute de joc în Liga 1 și ei au răspuns pozitiv. Ne-am îndeplinit obiectivul din sezonul regulat, însă eu, personal, îmi doresc ca la turneul semifinal să facem meciuri bune și să fim foarte competitivi. Vom întâlni echipe foarte bune, din toată țara, și cred că vom reuși să aducem publicului din Constanța un spectacol baschetbalistic foarte frumos. Nu știu deocamdată cât de mari sunt șansele de calificare la turneul final, rămâne să vedem la ce nivel ne aflăm noi față de echipele adverse. Țin să le mulțumesc tuturor fanilor noștri că au fost alături de noi de-a lungul anului 2017, pentru că și datorită lor suntem aici! Le urez Sărbători Fericite, să fie sănătoși și să ne bucurăm împreună de 2018!”, a spus antrenorul principal Alexandru Olteanu.

„A fost o partidă acceptabilă din punct de vedere tehnic. Chiar dacă adversarul nu a fost la cel mai înalt nivel, noi ne-am concentrat pe jocul nostru și asta ne-a adus rezultatul pozitiv. Antrenorii au decis să ne utilizeze pe noi, tinerii, ca să ne dea încredere înainte de turneul semifinal. Emoții încă mai avem, dar sunt constructive. Ne așteaptă meciuri mult mai grele la turneul semifinal și trebuie să ne pregătim cât mai bine pentru partidele viitoare. Ne dorim să obținem calificarea la turneul final. Le mulțumesc spectatorilor din Constanța pentru că au fost alături de noi și ne-au susținut chiar și în clipele grele. Sper ca și anul viitor să vină în număr mare la sală și să ne bucurăm de baschet împreună!”, a declarat Alexandru Unitu, care la 16 ani este cel mai tânăr component al echipei de seniori!

„A fost un meci pe care l-am controlat de la un capăt la altul, un meci bun, în care am încercat mai multe formule de joc. Mă bucur că a venit lumea din nou la sală alături de noi. Obiectivul nostru principal, calificarea la turneul semifinal, a fost atins. Acum trebuie să tragem linie, să vedem ce am făcut bine și ce am făcut rău, să analizăm bine situația și să stabilim noi obiective, pentru anul 2018. Ne așteaptă meciuri tari, spectaculoase, pe care abia le aștept, la fel și băieții. Ne vom lupta până la capăt, cu fiecare adversar, și promit că nu vom face Constanța de râs. Poate reușim o surpriză foarte plăcută, și anume calificarea la turneul final”, a precizat Andrei Talpeș, team-manager la BC Athletic Constanța.

Clubul constănțean are în vedere și transferul câtorva jucători noi înaintea turneului semifinal și va anunța noutățile abia atunci când tratativele se vor concretiza. Cu siguranță, din lotul actual nu va pleca nimeni.

