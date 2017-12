Un primar din fieful lui Dragnea va câştiga mai mult decât preşedintele ţării

De la 1 iulie, aleșii locali și funcționarii publici au salarii mărite. Meritate spun cei din administrația locală, deoarece au cam fost lăsați de izbeliște. Și, pentru că li s-a dat posibilitatea să-și mărească veniturile, în funcție de bugetul fiecărei administrații în parte, unii dintre aleșii locali au profitat de situație. Spre exemplu, salariul primarului municipiului Alexandria (județul Teleorman), Victor Drăguşin, a crescut precum Făt Frumos. Potrivit Mediafax, edilul-șef din Alexandria are o indemnizație lunară de numai 18.200 de lei. În comparație, șeful statului, Klaus Iohannis, ar urma să primească doar 17.400 lei, în condițiile președintele ar fi trebuit, teoretic, să aibă cel mai mare salariu din rândul bugetarilor. Primarul reşedinţei Teleormanului, Victor Drăguşin a spus că i s-a dublat venitul lunar, adăugând că majorările salariale ale celorlalţi angajaţi din Primărie sunt condiţionate de „o evaluare”. „Mie mi s-a dublat salariul. Un primar are, în momentul de faţă, 9.100 lei bani în mână, un viceprimar 8.100 lei. (…) Eu le-am explicat colegilor, ne-am întâlnit şi cu sindicatele, lucrurile sunt lămurite aci, între noi, nu am sesizat să fie disensiuni”, a afirmat Victor Drăguşin. Tot din pix și-a mărit considerabil salariu și primarul oraşului Alba-Iulia, Mircea Hava. El va avea un venit brut de 16.313 lei pe lună. Până acum, potrivit declarației de avere, acesta încasa un salariu net de aproximativ 4.200 de lei. În Constanța, indemnizația primarului muncipiu reședință de județ, Decebal Făgădău, a crescut până la 13.050 lei, brut, aceeași sumă urmând să câștige și președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu.