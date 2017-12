Un procuror constănţean s-a răsturnat cu maşina

07:42:04 / 16 Decembrie 2013

Prc Andrias

Procuroru Andrias un sper escroc al Parchetului Cta. Prieten bun cu Filisan Catalin care impreuna in fata judecatorului lau sutinut pe Camatarul Ciobotaru Constantin in fata instantei.Si lui Lazar Lazar din Germania nu ia dat voe sa vorbeasc lui si martori lui.Smecherasul asta de doi lei de Prc Andrias C. Asta se numeste justitia Constanta in frunte cu Prc Adina Florea si Puiu Zarafina au fost informati la timp dar sau ascuns reclamatile.Poate aude si Dl Goran de la DNA Cta domnilor de la telegrafu.Poate le cititi si lor.Cu ajutorul si a comisarului economic fost Gurlui Ghiocel Ionel.