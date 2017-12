Un procuror se ocupă de 800 de dosare pe an

LIPSĂ DE PERSONAL. Procurorii constănţeni se confruntă, la fel ca în anii trecuţi, cu un deficit de personal şi cu un volum mare de muncă. Aceasta a fost concluzia la care a ajuns procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi, prezentă, vineri, la bilanţul activităţii Parchetului Curţii de Apel Constanţa pe anul 2009. „Am stat de vorbă cu procurorii de aici, care şi-au prezentat problemele, şi am ajuns la concluzia că numărul de cauze penale înregistrat anul trecut a crescut, acesta fiind de 67.000, iar schema de personal a rămas aceeaşi. De exemplu, la nivelul judeţelor Constanţa şi Tulcea există 1.000 de poliţişti judiciari care lucrează cu 60 de procurori, în medie un poliţist ocupându-se de 60 de dosare pe an, iar procurorul, de 800 de dosare. Principala problemă rămâne lipsa de personal, cu toate că la nivelul Parchetului Tribunalului Constanţa sunt vacante nouă posturi, la Parchetul Judecătoriei Constanţa, şase posturi, iar la Parchetul Judecătoriei Tulcea, patru posturi. De asemenea, am constatat că a scăzut numărul achitărilor şi restituirilor cauzelor la procuror, însă vom sesiza Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru unificarea practicii judiciare. Am observat că sunt numeroase situaţii în care Judecătoria a dat sentinţă de condamnare, Tribunalul a menţinut-o, iar Curtea de Apel a decis achitare”, a spus Laura Codruţa Kovesi.

PREMIERĂ LA CONSTANŢA. Procurorul general al României a adăugat că pentru rezolvarea problemei lipsei de personal se va încerca schimbarea modalităţii de acces în magistratură, creşterea numărului de examene anuale la Institutul Naţional de Magistratură (INM) şi reducerea duratei de învăţământ în cadrul INM de la doi ani, la un an. „Am constatat şi o solicitare în premieră pe ţară, în sensul că procurorii de la Parchetul Tribunalului Constanţa au cerut instanţei suspendarea activităţii unei societăţi care nu îşi va putea desfăşura afacerile pentru 60 de zile!”, a mai spus Kovesi. Întrucât ancheta în acest caz este în plină desfăşurare şi urmărirea penală nu este publică, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, Adina Florea, nu a putut să dezvăluie prea multe amănunte. „Este vorba despre o societate care desfăşoară activităţi în domeniul petrolier, împotriva căreia există indicii certe că desfăşoară activităţi fără să plătească accizele datorate statului. Cererea de suspendare este pe rolul instanţei!”, a precizat Adina Florea.

DOUĂ PRINCIPII. Kovesi a adăugat că, la nivelul Ministerului Public şi al Justiţiei, se doreşte înfiinţarea a două principii care să ajute justiţia şi magistraţii. „Dorim introducerea principiului oportunităţii, care se referă la faptul ca reclamaţiile făcute de cetăţeni despre care, la prima vedere, se observă că faptele nu sunt infracţiuni, să poată fi clasate de procurori, cu acordul instanţei, pentru a elimina subiectivismul. În acest mod se scutesc bani, timp şi efort din partea procurorilor. Celălalt principiu se referă la acordul de vinovăţie şi poate fi aplicat învinuitului care, la finalul urmăririi penale, recunoaşte fapta şi semnează un acord de vinovăţie, ce este trimis la instanţă. În acest fel, cauza se soluţionează fără proces întrucât probele au fost deja administrate de poliţist şi procuror, iar sentinţa instanţei nu ar mai putea fi atacată cu recurs sau apel!”, a afirmat procurorul general al României.