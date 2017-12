Un profesor de sport a căzut de la înălţime, în timpul cursurilor

Inspectorii de muncă din Hunedoara a început o anchetă după ce un profesor de sport de la o şcoală din Simeria a căzut de la o înălţime de peste trei metri, el amplasând o scară pe un perete al sălii de sport pentru a coborî o minge prinsă în plasă, însă scara a alunecat, iar cadrul didactic a fost rănit. Şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Hunedoara, Adrian Bozdoc, a declarat, astăzi, că instituţia a declanşat o anchetă în cazul unui profesor de sport care a căzut, luni, de la trei metri înălţime, în timpul orelor, când încerca să coboare o minge prinsă într-o plasă suspendată de tavanul sălii de sport. "Din primele cercetări reiese că profesorul a lipit o scară de peretele lateral al sălii de sport şi s-a urcat pentru a coborî o minge prinsă într-o plasă. Scara a alunecat şi profesorul a căzut, lovindu-se la faţă şi la piciorul drept. A fost transportat la spital, unde am înţeles că a suferit o intervenţie la nas. Are mai mult de trei zile de îngrijiri medicale, motiv pentru care se fac cercetări pentru producerea unui accident de muncă”, a spus şeful ITM Hunedoara. Potrivit medicilor de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) Hunedoara, profesorul a fost lăsat să plece acasă, însă trebuie să revină la spital pentru schimbarea pansamentului, iar după şapte zile a i se vor scoate aţele folosite la sutura rănilor. Profesorul de sport, Carol Gal, are 64 de ani şi de 35 de ani lucrează în învăţământ. Anterior a fost fostbalist profesionist şi a jucat la divizionara A Sportul Studenţesc, apoi la Corvinul Hunedoara.