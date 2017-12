Un profesor pensionar, căruia i s-a interzis să lucreze în România, munceşte în SUA

O lege nedreaptă a interzis profesorului universitar Alexandru Balaban să mai lucreze în România, acesta fiind angajat imediat de o instituţie de prestigiu din SUA, Texas A&M University, a declarat, ieri, ministrul Ecaterina Andronescu, care a adăugat că \"poate revenim şi îndreptăm greşeala\". \"Regret că o lege nedreaptă nu i-a permis profesorului Alexandru Balaban să rămână în Politehnică. Poate reuşim să îndreptăm această lege şi să reveniţi înapoi\", i-a spus ministrul Educaţiei lui Balaban, ieri, la deschiderea anului universitar de la Universitatea Politehnica Bucureşti. Profesor, inginer şi chimist şi membru titular al Academiei Române, Alexandru Balaban a spus că ar reveni cu plăcere în România, considerând că, la cei 81 de ani ai săi, încă mai poate fi util. \"În America nu există discriminare nici de rasă, nici de religie, nici de vârstă şi nici de sex\", le-a spus el studenţilor, sfătuindu-i totodată să se îndoiască de tot ceea ce citesc sau văd, să treacă totul prin filtrul inteligenţei lor şi, mai presus de orice, să se respecte pe ei înşişi. Profesorul Alexandru Balaban a lucrat, între 1967 şi 1970, la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) de la Viena, unde a fost cercetător principal în secţia de chimie a diviziei de cercetare şi laboratoare. A revenit în ţară în 1970 şi a început activitatea didactică, fiind profesor la Catedra de Chimie Organică de la Politehnica Bucureşti şi cercetător la Institutul de Fizică Atomică (IFA). După 1990, a lucrat în special la Texas A&M University, unde a predat şi a efectuat cercetări ştiinţifice, dar şi la Virginia Commonwealth University, University of Minnesota at Duluth şi Harvard Medical School.