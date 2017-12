UN PROVERB POLITIC

De cînd a început campania electorală, încerc să urmăresc cu atenţie mesajele principalelor partide concurente. Pînă acum, am constatat o anumită consecvenţă a ideilor şi programelor, atît la PSD, cît şi la PNL. În schimb, PD-L are o pendulare între stînga şi dreapta, după cum bate vîntul sondajelor ori se anunţă furtunile grevelor. Am folosit această exprimare decentă ca să nu mă golănesc, scriind că PD-L „joacă la două capete”, cum se obişnuieşte în jargonul gazetăresc. De fapt, manevrele electorale alunecoase pe care le utilizează democrat-liberalii mi-au amintit de vechiul proverb românesc, ce a căpătat valenţe politice neaşteptate acum, care sună aşa: „să stai cu fundul în două bărci e periculos”… Ar mai fi încă două variante folclorice care definesc sugestiv atitudinea PDL-ului, anume „să ţii doi pepeni într-o mînă” sau „nici cal, nici măgar”. Într-adevăr, acest partid fără o doctrină autentică, încropit dintr-o parte a fostei stîngi feseniste şi o aripă dizidentă a vechilor liberali, nu şi-a clarificat nici poziţia ideologică, nici electoratul spre care ţinteşte! Dacă formaţiunile politice concurente au un „nucleu electoral dur”, cum se spune în limbajul analiştilor, PD-L nu este ferm, ba aş spune dimpotrivă, a devenit volatil şi chiar oportunist, încercînd să fure voturi de oriunde poate. Dovada că nu se simt siguri pe poziţie este însăşi apropierea conjuncturală a democrat-liberalilor de PRM şi PNG, care au un bazin electoral comun. Cu cîtva timp în urmă, dacă mai ţineţi minte, era ruşinos pentru un partid să aibă susţinere de la PRM sau de la controversatul şi confuzul partid al lui Becali…

De la începutul actualei campanii, partidul prezidenţial, păstorit din umbră de Traian Băsescu, fie şi-a asumat în mod mincinos unele iniţiative ale PSD-ului, din motive evident demagogice, fie şi-a adus aminte de Alianţa DA, atunci cînd unele măsuri ale Guvernului Tăriceanu se regăseau pe fosta listă de promisiuni făcute înaintea scrutinului trecut. Pentru cine este atent, chestia asta dovedeşte o lipsă dramatică de scrupule electorale şi un cinism politic primejdios. Dacă stau să mă gîndesc bine, caracterizarea anterioară ne lămureşte că acest partid este croit după chipul şi asemănarea caracterului lui Traian Băsescu!

N-aş încheia acest editorial fără să mă întorc la proverbul cu semnificaţii politice pe care l-am citat la început. Am un prieten francez care nu ştie foarte bine limba română, însă îşi petrece destul timp pe meleagurile noastre, fiindcă este corespondent de presă la Bucureşti. Recent, discutînd despre cazul PD-L-ului, francezul a făcut aceeaşi observaţie ca şi mine, numai că, în româneasca lui stricată, proverbul a sunat aşa: „Două bărci în cur la tine, periculos…”

Cred că acesta ar putea deveni cel mai sugestiv slogan electoral al PD-L din actuala campanie. Să-nfloriţi!