Un pui de papagal, noul venit al Complexului Muzeal

UN EXEMPLAR ARA DE DOAR 10 SĂPTĂMÂNI Secţia de Păsări Exotice din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa şi-a îmbogăţit varietatea de păsări cu încă un exemplar. Cel mai nou venit la CMSN este un pui de papagal în vârstă de doar 10 săptămâni, care, atunci când va mai creşte, îi va ţine companie papagalului Gogu, devenit deja vedetă a secţiei. Conducerea Complexului şi-a propus să diversifice speciile de vieţuitoare care şi-au găsit adăpost în cadrul CMSN şi, în urmă cu trei săptămâni, a achiziţionat un pui de papagal din specia ARA, care se deosebeşte de alte specii de papagal prin faptul că poate învăţa să se exprime prin vorbe.

PAPAGAL CU PREFERINŢE Medicul veterinar din cadrul Complexului, Nicoleta Ursu, a declarat că exemplarul a fost adus de la „Menajeria Colţ Zoologic“ din Suceava, de unde au mai fost aduse şi alte animale şi păsări. Ea a mai spus că puiul de papagal are nevoie de foarte multă atenţie, fiind necesar să fie hrănit cu linguriţa de patru sau cinci ori pe zi pentru a se dezvolta normal. „Puiul de papagal mănâncă de obicei fructe. Felii de banană, nuci pisate şi morcovi raşi. Are şi preferinţe. În loc de felii de măr preferă banana, pentru că e mai moale. Iar apă îi dau cu seringa, pentru că încă nu ştie să bea singur. Până când va împlini un an îl voi hrăni cu linguriţa. Pe măsură ce se dezvoltă, el va învăţa să spargă nucile şi să se descurce singur, dar, până atunci, va fi sub influenţa mea”, a spus medicul veterinar. Noul exemplar de la Secţia de Păsări Exotice, deşi nu are încă un colorit format, are un penaj galben, verde şi albastru, culorile care predomină pentru specia ARA.