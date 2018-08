Un puiuţ de urs, mort din cauza indiferenţei autorităţilor! Ştiu doar să împuşte!

Operaţiune dramatică de salvare a unui pui de urs, joi după-amiază. Animalul este rănit şi a căzut în apele râului Olt în judeţul Harghita. Una dintre asociaţiile pentru protecţia animalelor acuză autorităţile de indiferenţă în acest caz, iar reprezentanţii acesteia afirmă că şi-au oferit ajutorul, însă nu au reuşit să atragă atenţia, potrivit antena 3.„În ultimele două ore am fost solicitați să intervenim să salvăm viața acelui urs. Între timp, am aflat că acel ursuleț a murit. Chiar dacă sunt animale sălbatice, trebuie să beneficieze de o șansă la viață. am sunat la IPJ, nu s-a făcut nimic, într-un caz de genul acesta, nu știi la cine să apelezi. Din păcate, soluția în România este împușcatul”, a spusMarius Chirca, de la Asociaţia Kola Kariola, pentru Antena 3.