Un restaurant de lux și o secretară, impozitați la fel...

Cel mai mare impozit plătit de un club sau restaurant în București este comparabil cu impozitul și contribuțiile plătite de secretara mea într-un an, a declarat, luni, avocatul Gabriel Biriș, într-o conferință organizată de cursdeguvernare.ro - „Noi avem, în ultimii ani, o atenție foarte mare asupra crâșmelor, care nu trebuie să plătească impozit pe profit. Am eliminat în 2017 impozitul pe profit la companiile din Horeca și l-am înlocuit cu impozit specific, derizoriu pentru marii jucători din capitală sau de pe litoral. Și când zic derizorii, chiar sunt derizorii. Cel mai mare impozit plătit de un club sau restaurant în București este comparabil cu ce achită secretara mea într-un an. Iar un club de pe litoral e la nivel cu ce plătește femeia mea de serviciu... Nu ne-a ajuns că i-am scutit de impozit pe profit, le-am eliminat și impozitul pe salarii pentru sezonieri. Adică pe litoral. Am redus și TVA. De aceea a fost nevoie de mărirea salariului minim pe economie, ca să acopere gaura lăsată de TVA neprogramată“. Și circul nu se termină aici. De la 1 noiembrie e obligatoriu să ai case de marcat cu memorie electronică și GPRS - „Care a fost scopul măsurii? Să reducem acel nenorocit de gap (deficit - n.r.) de TVA, care este mult prea mare. ANAF poate face analiză de risc în timp real și să meargă în control acolo unde trebuie. Pentru asta am obligat oamenii să facă cheltuieli pe care poate nu le aveau în plan. Firmele au făcut asta și, ghici ce, ANAF nu are cu ce. Adică Fiscul nu are capacitatea să primească și să proceseze datele, pentru că serverele lor nu există. De ce? Că nu au fost cumpărate. De ce nu au fost cumpărate? Pentru că niște oameni nu și-au făcut treaba. Să le ducem în cloud? Tot rebuie să ai capacitatea să procesezi informațiile alea, chiar dacă nu le stochezi tu“. Practic, apreciază Biriș, cei care fac legea și normele de aplicare nu întreabă niciodată Fiscul dacă propunerile funcționează... Ce să mai vorbim despre Split TVA. „E o măsură din ciclul hai să ținem oamenii ocupații, să poată alții să fure. Sunt făcute intenționat. Nu e că nu știu. Știu foarte bine ce fac“, a conchis avocatul (fost secretar de stat în Finanțe), precizând că, pentru ca România să (re)ajungă în „coșul de gunoi“ (categoria junk, nerecomandată investițiilor) al agențiilor de rating, e suficient să se implementeze programul de guvernare pe partea de pensii.