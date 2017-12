Un robot a trecut testul conştiinţei de sine

Un robot american a trecut, pentru prima dată în istorie, clasicul King's Wise Men (Sfetnicii regelui), un test de identificare a propriei conştiinţe, informează independent.co.uk. Acest test clasic de autoconştientizare are la bază următoarea poveste: „Regele i-a chemat la curtea lui pe cei mai înţelepţi trei oameni din regat, pentru a-şi alege următorul sfetnic. A pus o pălărie pe capul fiecăruia dintre ei, astfel încât fiecare înţelept putea să vadă pălăriile celorlalţi, dar nu şi pe a lui. Fiecare pălărie era albă sau albastră. Regele le-a garantat celor trei înţelepţi că cel puţin unul dintre ei purta o pălărie albastră - cu alte cuvinte, în încăpere puteau fi una, două sau trei pălării albastre, dar nu zero. Regele a anunţat, de asemenea, că acest concurs va fi cinstit pentru toţi cei trei participanţi. Aceştia nu aveau voie să vorbească între ei. Regele a promis că acela care va păşi primul în faţa lui şi va spune ce culoare are pălăria pe care o poartă va deveni noul lui sfetnic“.

Inginerii de la Institutul Politehnic Rensselaer din New York au adaptat acest test pentru un grup de trei roboţi: doi dintre ei au fost informaţi că au primit o pastilă care prosteşte, din cauza căreia nu mai pot vorbi. Apoi, toţi cei trei roboţi au fost invitaţi să spună care dintre ei poate încă să vorbească. Iniţial, toţi cei trei roboţi nu au putut să rezolve problema şi au spus că nu ştiu, însă unul singur, după ce şi-a auzit propria voce, a adăugat imediat: ”Îmi pare rău, acum ştiu!”. Experţii în robotică spun că trecerea cu succes a acestui test simplu nu reprezintă o conştientizare deplină a sinelui, dar Selmer Bringsjord, coordonatorul studiului, consideră că, prin trecerea mai multor teste de această natură, viitorii roboţi îşi vor construi un repertoriu de abilităţi care îi vor ajuta să devină tot mai folositori pentru oameni.

În 2014, un supercomputer a devenit prima formă de inteligenţă artificială din lume care a trecut cu brio Testul Turing, convingând un grup de voluntari că era un băiat în vârstă de 13 ani.