Un roentgen ultraperfomant “zace” de jumătate de an la Clinica ortopedie

Multe dintre spitalele din România încă mai au în dotare aparate vechi, de zeci de ani, astfel că medicii depun eforturi mari pentru a putea să stabilească un diagnostic cît mai aproape de realitate. În schimb, aletele, mai norocoase, au primit o serie de aparate noi, obţinute prin Programul Naţional al Ministerului Sănătăţii Publice (MSP), finanţat de Banca Mondială. Bucuria managerilor de spitale nu a durat însă prea mult. De exemplu, aparatele roentgen pot fi puse în funcţiune doar dacă primesc un aviz din partea specialiştilor CNCAN (Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare - CNCAN reprezintă autoritatea naţională în domeniul reglementării, autorizării şi al controlului activităţilor nucleare din România, are personalitate juridică şi se află în subordinea primului ministru - ). În caz contrar, aparatele nu pot fi folosite. Cu o asemenea problemă se confruntă şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Mai exact, la Clinica de ortopedie există un aparat roentgen ultraperformant, care zace de mai bine de o jumătate de an, în apropierea sălii de operaţie. “Nu avem ce face şi aşteptăm avizul celor de la CNCAN. Încă mai este în garanţie, dar sperăm să nu depăşească termenul”, a declarat dr. Ion Bădărău, şeful Clinicii de Ortopedie. El a explicat că, în prezent, se lucrează cu un aparat mai puţin performant, care nu mai poate fi explorat la capacitate maximă. Directorul medical al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Bogdan Cîmpineanu, a declarat că încă nu s-a primit avizul CNCAN şi că sînt promisiuni ca acesta să sosească în cursul acestei luni. „Noi am făcut o solicitare de acreditare a aparatului la sfîrşitul lunii iunie, după care am revenit cu alte informări la finele lunii iulie”, a mai explicat directorul medical. Pe de altă parte, directorul Direcţiei Aplicaţii Radiaţii Ionizante din cadrul CNCAN, Anton Coroianu, a declarat că lucrurile nu stau chiar aşa şi că nu sînt ei vinovaţi de întîrzierea avizului. „Pe data de 19 iunie a anului am primit o solicitare din partea Spitalului din Constanţa pentru obţinerea a trei avize pentru trei aparate, printre care şi un aparat roentgen. Noi le-am răspuns în cîteva zile şi le-am mai solicitat o completare la documente, conform procedurilor. Spitalul din Constanţa trimite completările după o lună, mai exact pe data de 31 iulie. Pe data de 6 august, CNCAN a emis autorizaţiile pentru aparatele menţionate, iar pe data de 8 august, acestea au plecat de la noi spre Constanţa. Cel mai probabil, documentele au ajuns la destinaţie”, a explicat directorul Direcţiei de Radiaţii Ionizante al CNCAN. Oficialul a mai declarat că în cazul în care Spitalul nu a primit acest aviz, Direcţia poate înainta o copie a autorizaţiei, în caz de urgenţă, şi prin fax. „Noi nu avem nicio vină că aparatul a stat atît timp nefolosit în spital. Avem un sistem de informare bine pus la punct, care ne ajută să răspundem în timp scurt tuturor solicitărilor”, susţine Anton Coroianu.