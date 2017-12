Un român a inventat încuietoarea ce nu poate fi spartă

Un român stabilit în Franţa de 25 de ani a brevetat încuietoarea care nu poate fi spartă, iar acum caută investitori interesaţi de invenţia sa. Gheorghe Cristea, în vîrstă de 58 de ani, şi-a deschis un atelier de lăcătuşerie, Chris-Fer. “În ziua în care am primit cetăţenia, am cîntat imnul Franţei!”, a mărturisit acesta, cu un zîmbet generos, arătînd actul care îi atestă noua cetăţenie. “Cred că prin firma mea, am adus o mare contribuţie ţării care m-a primit. Am depus două brevete: unul pentru încuietoarea inviolabilă, altul pentru o bornă împotriva staţionării maşinilor. Nu am ezitat să mă îndatorez pentru aceasta. Un brevet este foarte scump, costă 35.000 de euro. Am mai depus actele şi pentru a obţine o marcă în cazul barierei metalice, care oferă o protecţie mai mică dar costă 3.500 de euro. Cineva poate să mă copieze, dar nu îmi poate interzice să o produc. Mulţi clienţi mari s-au arătat interesaţi de această încuietoare inviolabilă, mai ales autorităţile locale care vor să îşi protejeze stîlpii de iluminat împotriva hoţilor de cupru. Aceste borne care pot fi ascunse şi barierele au fost cumpărate de mai multe magazine Leclerc şi Carrefour din regiune”, a explicat acesta.

Gheorghe Cristea ar dori să îmbunătăţească şi să dezvolte invenţiile sale, pentru a cîştiga mai mulţi clienţi. “Mi-ar trebui să găsesc 100.000 de euro, bani care mi-ar permite să angajez doi muncitori şi un vînzător şi să cumpăr maşinării noi. Dar este greu să convingi investitorii în perioada de criză. Concurenţi importanţi vin să mă vadă, pentru a-mi cumpăra brevetele, însă eu aş vrea să găsesc investitori”, a afirmat acesta. În urmă cu cîteva luni, Gheorghe Cristea s-a dus la Bordeaux pentru a participa la un casting al emisiunii Inventatorul Anului. “Ei nu sînt profesionişti şi nu au înţeles invenţiile mele. Ei mi-au spus: Domnul Cristea, sînteţi un magician!”, a povestit inventatorul. Aşteptînd zile mai bune, Gheorghe Cristea continuă să muncească în atelierul său, să fabrice porţi metalice pentru particulari şi borne, cu gîndul la următoarea sa invenţie.