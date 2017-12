Un român a lucrat cu deputatul britanic implicat într-un dosar de spionaj

• Contacte între ţări • Pe fondul temerilor că asistenta unui parlamentar britanic a încercat să recruteze agenţi pentru serviciile ruse de informaţii, publicaţia “Sunday Telegraph” prezintă cazul unui om de afaceri român ce livrează personal pentru baza Mihail Kogălniceanu şi care a lucrat, la un moment dat, pentru acelaşi deputat. Călin Humă este unul dintre est-europenii ce au lucrat pentru Mike Hancock, a cărui asistentă, rusoaica Ekaterina Zatuliveter, a fost arestată săptămâna trecută, după o anchetă a MI5 ce a durat şase luni. Tânăra de 25 de ani este unul dintre cei cel puţin şase imigranţi, dintre care o parte din foste ţări comuniste, care au lucrat pentru Mike Hancock de când acesta a devenit parlamentar, în 1997. Primul dintre ei a fost Călin Humă, de origine română, care a lucrat ca voluntar pentru Partidul Liberal Democrat la scurt timp după ce a absolvit Universitatea Southampton, în 1999. Tânărul a colaborat cu Mike Hancock atât în Camera Comunelor, cât şi în circumscripţia acestuia din Portsmouth, timp de doi ani. În acelaşi timp, şi-a înfiinţat prima sa afacere, firma Anglo-Romanian Consultancy, care încerca să intermedieze contracte între cele două ţări. Compania nu a depus niciodată o situaţie fiscală şi a fost desfiinţată în 2006, dar Călin Humă a lucrat în continuare în acest domeniu, fiind consilier în domeniul comerţului internaţional şi consultant politic.

• Echipamente sensibile • În noiembrie 2004, Călin Humă şi Mike Hancock au fost fotografiaţia la Constanţa, unde, potrivit presei, parlamentarul ar fi condus o delegaţie a Consiliului Europei, iar tânărul reprezenta o companie ce furniza programe informatice pentru societăţile de căi ferate. Călin Humă conduce în prezent o serie de firme specializate în consiliere politică, reprezentare şi lobby, dar şi în furnizarea de echipamente militare, de protecţie nucleară, biologică şi chimică, precum şi pentru administrarea platformelor de armament. Una dintre companiile sale vinde elicoptere civile şi militare, iar o alta oferă susţinere tehnică şi piese de schimb pentru fregatele de tip 22, precum cele cumpărate de România de la marina britanică, în 2003, pentru 116 milioane de euro. O altă societate, IDS Operations, din Eastleigh, Hampshire, organizează cursuri de limba engleză pentru angajaţii de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, care ar fi fost implicată în programul CIA de extrădări extraordinare. Baza ar fi fost folosită de aeronave cu care CIA a transportat suspecţi de terorism către închisori secrete din străinătate. Un fax interceptat de serviciile elveţiene de informaţii şi ce ar fi fost trimis de un înalt oficial egiptean arată că SUA ar fi reţinut la această bază cel puţin 23 de deţinuţi irakieni şi afgani.

Anul trecut, compania INDES Group a lui Călin Humă nu a declarat niciun venit. O altă firmă a sa, HMS Investments a anunţat o cifră de afaceri de 158.128 delire sterline, în timp de INDES Limited a raportat pierderi de 168.693 de lire. Călin Humă şi soţia sa locuiesc într-o casă modestă, cumpărată în 2003 cu 179.000 de lire sterline. Contactat de “Sunday Telegraph”, acesta a declarat că îşi aminteşte cu plăcere de perioada în care a lucrat pentru Mike Hancock. Întrebat despre problemele cu care se confruntă în prezent asistenta parlamentarului, omul de afaceri român a răspuns: “Nu am mai vorbit cu Mike Hancock după alegerile generale, aşa că nu ştiu cum face faţă. Ar trebui să spun clar nu am fost niciodată în faţa unor informaţii interesante sau sensibile. Nu ştiu dacă Ekaterina Zatuliveter s-a aflat în această poziţie. Nu cred că parlamentarii au acces direct la informaţii sensibile. Nu cred că, în calitate de asistent, ai avea acces la prea multe. Existau proceduri foarte precise în Camera Comunelor privind cum sunt administrate documente şi nu cred că nimeni ar putea să aibă acces la astfel de informaţii. Eu cu siguranţă nu am avut”.

• Ignoranţa te scapă basma-curată • Întrebat în legătură cu întâlnirea sa din România cu Mike Hancock, din 2004, Călin Humă a răspuns iniţial că nu îşi aminteşte. Dar atunci când i s-a spus că există o fotografie, a declarat: “Ce vă pot spune este că, la un moment dat, am fost în România, iar Hancock era acolo lucrând pentru mai multe organisme europene. Circumstanţele în care ne-am întâlnit au fost întotdeauna oficiale”. În ceea ce priveşte contractul său de furnizare de servicii pentru baza aeriană Mihail Kogălniceanu, a dat asigurări că nu ştie dacă aceasta a fost folosită pentru zboruri secrete ale CIA. Călin Humă a subliniat că firma sa ajută la pregătirea personalului local, care asigură servicii-cheie, dar de nivel scăzut la bază aeriană.

Mike Hancock este parlamentar liberal-democrat în Portsmouth, unde există o bază navală importantă. De asemenea, este membru al comisiei de apărare din Camera Comunelor.