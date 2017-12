Un român conduce o firmă în Balgalore, India, cu 1.350 de angajaţi

Plecat în India de cinci ani, Tudor Marchiş a pus pe picioare o firmă care a ajuns la 1.350 de angajaţi iar planurile vizează creşterea personalului la nivelul de 2.000 de oameni până la 1 aprilie 2017 şi până la 3.000 în 24 de luni.

Clujeanul Tudor Marchiş administrează 2 milioane de metri pătraţi din clădirile de birouri din Bangalore, localitate cunoscută drept echivalentul indian al Silicon Valley. La 35 de ani, Tudor Marchiş coordonează activitatea unei firme care asigură întreţinerea a 62 de clădiri de birouri, două fabrici şi o şcoală.

Cea mai de mare parte a contractelor sunt concentrate pe clădiri din parcul IT Manyata din Bangalore, cel mai mare din India, ocupând o suprafaţă de 34 hectare. Marhiș a crescut de la zero o afacere în care a avut drept parteneri un indian, un norvegian şi un ungur. Contractele şi personalul firmei au fost cedate recent către o firmă din Orientul Mijlociu, iar românul a rămas la conducere.

Firma pe care o conduce, Thermo Control Services and Expertise, asigură activităţi de facility, property şi energy management pentru Embasy Group, un dezvoltator care deţine în lume milioane de metri pătraţi de birouri închiriate firmelor din industria IT din Bangalore. Parcul IT asigură o treime din exporturile de tehnologie ale Indiei, ţară cu o creştere economică neîntreruptă în ultimele două decenii.