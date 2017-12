Un român din zece nu are încredere în vaccinare

Între 20 şi 26 aprilie se desfăşoară Săptămîna Europeană a Vaccinării, iniţiată din 2005 de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) - Biroul pentru Europa. Specialiştii spun că în ultimii 50 de ani, vaccinarea a salvat mai multe vieţi omeneşti decît oricare altă intervenţie de sănătate. În lume, aproximativ trei milioane de persoane mor în fiecare an din cauza unor boli ce puteau fi prevenite prin vaccinare. “În pofida datelor ştiinţifice care arată valoarea extraordinară a vaccinării, numeroase mituri circulă încă în rîndul populaţiei din ţările dezvoltate sau mai puţin dezvoltate, punînd sub semnul întrebării, în mod fals, valoarea acestui act medical. În România, aşa cum arată un studiu realizat în luna martie la nivel naţional, una din trei persoane are puţină încredere în vaccinare, iar una din zece persoane nu are deloc încredere în acest act medical. Este aşadar datoria noastră, a tuturor celor care avem drept obiect de activitate sănătatea publică, să reamintim populaţiei că vaccinarea este un gest extrem de important şi lipsit de riscuri, mai mult decît necesar pentru sănătatea fiecărui om şi mai ales a copiilor, un gest care, mai presus de orice dubiu, salvează vieţi”, a declarat, ieri, consilierul ministrului Sănătăţii, dr. Geza Molnar. Medicii au explicat că vaccinarea reprezintă o modalitate de stimulare a sistemului imunitar pentru a lupta specific cu anumite boli. Majoritatea persoanelor care nu sînt vaccinate se vor îmbolnăvi grav la contactul cu microbul care determină acea boală infecţioasă, iar forma de boală are risc mare de complicaţii şi chiar deces. Dintre persoanele vaccinate, foarte puţine se îmbolnăvesc, iar îmbolnăvirea va îmbrăca o formă uşoară, cu risc foarte mic de complicaţii. În perioada 22-29 aprilie, în România vor avea loc activităţi de promovare a vaccinării şi a calendarului vaccinărilor la copii, iniţiate de Ministerul Sănătăţii şi OMS. Activităţile vor include conferinţe de presă locale şi activităţi în comunitate şi în unităţile sanitare, în cadrul cărora se vor distribui materialele informative realizate în acest scop. În România există Programul Naţional de Vaccinare a copiilor, care prevede începerea vaccinărilor încă din maternitate şi realizarea în perioada următoare a tuturor vaccinurilor disponibile care protejează împotriva unor boli grave. Toate vaccinurie prevăzute în programul naţional de imunizare sînt gratuite şi se realizează prin cabinetele medicilor de familie. Organismul uman este capabil, prin sistemul său imunitar, să lupte cu mulţi dintre microbii cu care vine în contact. Sînt cazuri cînd oamenii nu ştiu că tocmai au învins anumite virusuri sau bacterii care i-ar fi putut îmbolnăvi. Există însă microbi care, prin anumite particularităţi de structură, reuşesc să fie extrem de agresivi cu organismul, fără ca sistemul imunitar să reuşească să îi oprească la timp. Pentru unii dintre aceşti microbi, singura armă este vaccinul. Prin vaccinare, organismul este antrenat să lupte specific cu anumiţi microbi. Medicii spun că dacă ar fi oprite programele de vaccinare, copiii nu ar mai fi protejaţi împotriva unor boli severe şi ar fi grav afectaţi atunci cînd ar veni în contact cu ele.