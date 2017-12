Un român încearcă să treacă înot Canalul Mânecii, care leagă Marea Britanie de Franţa. Avram Iancu a început călătoria în această dimineaţă şi are de înotat 40 de kilometri fără întrerupere. Dacă rezistă până la final, va deveni primul român care reuşeşte această performanţă. Avram Iancu a pornit în această dimineaţă din portul britanic Dover către coasta franceză. Nu e deloc o încercare uşoară. Călătoria are 40 de kilometri, iar românul nu va face decât câteva pauze scurte. Iancu va fi însoţit pe tot parcursul călătoriei de o navă britanică, al cărei traseu poate fi urmărit în direct pe internet. Are două obstacole de înfruntat: valurile mari de astăzi anunţate acolo, dar şi faptul că trebuie să se protejeze în permanenţă de atacurile meduzelor. Românul înoată doar în slip şi cu cască. Nu poartă niciun fel de costum şi nu are voie nici cu labe de scafandru.