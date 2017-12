Un român la conducerea Adunării Parlamentare NATO

Deputatul Gabriel Vlase a fost numit, la sfârşitul săptămânii trecute, vicepreşedinte al Adunării Parlamentare NATO. Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a declarat că acest vot înseamnă o reconfirmare a angajamentului asumat de România în faţa aliaţilor săi ca un partener de încredere. „În cadrul tuturor reuniunilor oficiale la care am participat şi particip, am susţinut că România îşi va respecta toate angajamentele asumate în cadrul Alianţei şi vom demonstra în continuare că suntem un partener credibil“, a susţinut ministrul Mircea Duşa. Noua structură de conducere a Adunării Parlamentare NATO este formată din preşedintele Hugh Bayley (Marea Britanie) şi vicepreşedinţii Gabriel Vlase (România), Nicole Ameline (Franţa), Cheryl Gallant (Canada), Daniel Bacquelaine (Belgia) şi Karl Lamers (Germania). Adunarea Parlamentară a NATO este o organizaţie înfiinţată în anul 1955, cu sediul la Bruxelles. Ea are 257 de membri (titulari, cu drept de vot) desemnaţi din parlamentele celor 28 de ţări membre NATO şi 66 de delegaţi (fără drept de vot) din parlamentele a 14 state asociate (Federaţia Rusă, Ucraina, Austria, Azerbaidjan, Suedia, Elveţia, Georgia, Armenia, R. Moldova, Macedonia, Bosnia şi Herţegovina, Finlanda, Serbia şi Muntenegru).