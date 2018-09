Un român printre cei 12 marinari răpiţi de pe nava elveţiană, în Nigeria

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat, duminică, răpirea unui marinar român în atacul produs asupra unei nave sub pavilion elveţian, în largul apelor nigeriene. „MAE, prin Ambasada României la Berna și Ambasada României la Abuja, are în atenție evenimentele legate de incidentul produs în largul apelor nigeriene la data de 22 septembrie 2018, în care a fost implicată o navă sub pavilion elvețian. Reprezentanții celor două misiuni diplomatice au întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale în vederea obținerii unor informații cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate. Din informațiile obținute de la autoritățile elvețiene, s-a confirmat faptul că printre membrii echipajului răpiți se află și un cetățean român. Ambasada României la Berna menține legătura permanentă cu Celula de Criză a MAE elvețian, iar Ambasada României la Abuja cu autoritățile nigeriene competente pentru alte informații de interes în vederea soluționării cazului. Totodată, din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a fost activată Celula de Criză a MAE”, potrivit unui comunicat al MAE.

Celula de criză a MAE, prin misiunile diplomatice implicate, monitorizează cu prioritate situația și este în contact permanent cu autoritățile locale și cu armatorul, mai precizează sursa citată.

Reamintim că piraţii au răpit 12 persoane de la bordul unei nave elveţiene, de pe coasta Nigeriei, scrie Sky News. Nava MV Glarus transporta grâu între Lagos şi Port Harcourt, un oraş portuar din sudul Nigeriei. Piraţii au pătruns la bord când nava se afla la 45 de mile nautice de insula Bonny. Piraţii au răpit 12 dintre cei 19 membri ai echipajului.

Massoel Shipping, care operează nava MV Glarus, a comunicat: „Compania lucrează cu autorităţile şi specialiştii pentru a-i elibera rapid şi în siguranţă pe cei capturaţi”. Firma nu a dat informaţii privind naţionalităţile celor răpiţi, dar Ministerul de Externe al Elveţiei a comunicat că niciuna dintre persoane nu era elveţiană.

Răpirile sunt o problemă majoră în Nigeria, mai ales în zona Deltei Niger, acolo fiind principala sursă a ţării de ţiţei. Anul trecut au avut loc zece luări de ostatici în apele nigeriene.

Duminică, autoritatea maritimă din Nigeria a precizat naţionalităţile marinarilor răpiţi: şapte sunt sunt din Filipine şi câte unul din Slovenia, Ucraina, România, Croaţia, respectiv Bosnia-Herţegovina, relatează Reuters.

Ministerul de externe al Elveţiei a fost "informat de atacul asupra navei Glarus, sub pavilion elveţian, în drum de-a lungul coastelor nigeriene", arată un comunicat remis AFP. Autorităţile elveţiene sunt în contact cu armatorul, a adăugat aceeaşi sursă, fără a furniza mai multe detalii. Conform presei elveţiene, nava transporta grâu de la Lagos la Port Harcourt, în sudul Nigeriei.

