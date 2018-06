Un român, vicepreședinte al European Patient Forum! Vezi cine!

Președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, Radu Gănescu, a fost ales în funcție de vicepreședinte al European Patient Forum (EPF), în urma alegerilor desfășurate în cursul săptămânii trecute.

Radu Gănescu a ocupat anterior funcție de trezorier a organizației pentru două mandate succesive începând din 2014.

Din boardul EPF fac parte pentru prima dată în istoria acestei organizații doi români. În urma alegerilor pentru board desfășurate în luna aprilie a fost aleasă în funcția de trezorier doamna Gabriela Tănăsan din partea European Network for (ex)-Users and Survivors of Psychiatry.

Din boardul EPF mai fac parte Marco Greco – președinte, Stanimir Hasurdjiev, Hilkka Karkkainen, Elisabeth Kasilingam, Marzena Nelken, Cor Oosterwijk și Michal Rataj.

”Este o onoare și pentru mine și pentru COPAC să fiu ales într-o astfel de funcție. În ultimii ani, colaborarea COPAC cu organizații din alte țări și cu rețelele europene a fost tot mai strânsă. Sper ca toate proiectele și colaborările la nivel european să susțină accesul pacienților la tratamente și îngrijiri medicale de o calitate tot mai bună”, a declarat Radu Gănescu, președintele COPAC.

COPAC este singura organizație membră a EPF, unde a fost primită în 2010.

European Patients Forum este o organizație umbrelă la nivel european care susține drepturile pacienților din întreaga Europă. EPF numără 72 membri reprezentând organizații pe boli cronice la nivel național și european.