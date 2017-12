Un rus şi-a construit o capsulă de supravieţuire

Predicţiile mayaşilor nu îi dau pace unui rus. Bărbatul a luat atât de în serios avertismentele acestora, care anunţă sfârşitul lumii în 2012, încât şi-a creat un fel de adăpost care, spune el, îi va salva viaţa. Evgheni Ubiyko nu se poate bucura de sărbători, aşa cum fac creştinii din întreaga lume. Preocupările lui sunt altele. A mai rămas doar un an până la sfârşitul lumii prezis de mayaşi şi nu are timp de pierdut. Face ultimele retuşuri la o capsulă care, susţine el, poate garanta supravieţuirea oamenilor în momentul în care se va declanşa Apocalipsa. Cu un an în urmă, când şi-a anunţat intenţia de a construi capsula, bărbatul susţine că a fost luat în râs. Şi mulţi i-au spus că cei 80.000 de dolari investiţi sunt bani aruncaţi în vânt. Acum, când capsula este aproape gata, cei care îl iau în serios sunt mult mai numeroşi.

Potrivit calendarului mayaş, Apocalipsa va veni pe data de 21 decembrie 2012 când, pe Pământ, se vor dezlănţui evenimente cataclismice: inundaţii, erupţii vulcanice şi cutremure ce vor rade omenirea de pe faţa Pământului.