Un sărut fierbinte pentru clipul lui Eminem

Dragoste cu năbădăi. Săruturi tandre, mângâieri, bătăi, lovituri, ţipete şi lacrimi. De toate au parte îndrăgostiţii Dominic Monaghan şi Megan Fox. Nu, nu este vorba despre o aventură pe care frumoasa soţie a lui Brian Austin Green o are cu starul din „Lost”, ci despre noul videoclip al lui Eminem. Piesa „Love the Way You Lie”, un featuring a rapperului cu Rihanna, pare să li se potrivească de minune celor doi, care au trecut prin astfel de experienţe în poveştile de iubire pe care le-au avut în trecut. Cu toate acestea, este doar relatarea relaţiei tumultuoase dintre Eminem şi Kim, femeia cu care a fost căsătorit de două ori, şi încercarea lor de a se cunoaşte mai bine şi de a-şi trăi iubirea. În ceea ce îi priveşte pe protagoniştii clipului, aceştia s-au bucurat de noua experienţă pe care au adăugat-o carierei lor. „Cum este să o săruţi pe Megan Fox? Este satisfăcător. Nu, glumesc. Este bine, este muncă. Este măritată. Şi am mult respect pentru căsătorie”, a declarat Dominic Monaghan.