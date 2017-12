Un scafandru miliardar preia Romanian International Bank

Leszek Czarnecki, polonezul care va prelua Romanian International Bank (RIB), are o avere estimată de Forbes la 1,4 miliarde dolari, controlează un adevărat imperiu financiar în Europa de Est şi deţine recordul mondial pentru scufundări într-o peşteră submarină. Czarnecki (51 de ani) a făcut avere dezvoltând, în anii '90, cea mai mare companie de leasing din Polonia, pe care a listat-o în 2000 la bursa de la Varşovia şi a vândut-o un an mai târziu către banca franceză Credit Agricole pentru 280 milioane dolari, potrivit Forbes. De atunci, el şi-a extins afacerile în Ucraina, Rusia, Belarus şi, mai nou, în România. Doctor în economie, omul de afaceri este acţionar majoritar la Getin Holding, prin care va prelua şi RIB. El controlează de asemenea Getin Noble Bank, a şasea bancă din Polonia după active. Site-ul personal al lui Czarnecki este dedicat scufundărilor şi explorării peşterilor şi coridoarelor submarine. El a stabilit în 2009 recordul mondial pentru scufundări de gen, explorând 17 kilometri din complexul Dos Ojos (Mexic) într-o sesiune de zece ore, la o adâncime medie de 72 metri. Getin Holding va prelua Romanian International Bank (RIB), controlată de americanul Daniel Roberts şi fosta sa soţie, Florina Roberts (cei doi deţin fiecare câte 44,7% dintre acţiuni). RIB are un capital social de 55,2 milioane lei şi a încheiat anul trecut cu pierderi de 10,8 milioane lei. Potrivit BNR, banca are cea mai mică solvabilitate din sistem şi trebuie capitalizată urgent. Czarnecki este al doilea polonez de renume care vine în România, după ce fostul şef al bursei de la Varşovia, Ludwik Sobolewski, a preluat recent frâiele pieţei autohtone de capital.