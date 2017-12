„Un scenarist de film are mai multe şanse de a fi cunoscut decît un scriitor”

Reporter: Vă număraţi printre cei mai noi membri ai Filialei Dobrogea a USR. Ce ne puteţi spune despre acest lucru?

Jean Lorin Sterian: Mă bucur că am ales o filială locală, pentru că nu aş vrea, deşi locuiesc în Bucureşti de zece ani, să pierd legătura cu oraşul natal, Constanţa, cu Dobrogea. Acum sper să vin cît mai des în oraşul natal.

Rep.: Care este prima carte pe care aţi lansat-o?

J.L.S.: Prima carte a apărut în urmă cu exact zece ani, la Constanţa, „Baltazar şi hazardul” şi era o colecţie de povestiri SF. Au urmat două alte culegeri de povestiri: „Scriitorul a ieşit la vînătoare” şi „Postume”, tot fantastice, dar un pic mai realiste, iar cea mai recentă carte a apărut la editura „Polirom”. Este vorba de romanul „Lordgean”, a cărui acţiune se petrece în România anilor 2000 şi reflectă un anumit tip de societate, care s-a dezvoltat cel puţin în Bucureşti.

Rep.: Atunci cînd scrieţi o carte, vă inspiraţi din realitatea imediată?

J.L.S.: Este un amestec, întotdeauna. Cînd scriam SF sau proză fantastică, personajele principale nu erau foarte importante. Ultima carte este extrem de personală şi 60 – 70 % din acţiunea cărţii şi personajele ei sînt reale. Îmi place, în general, să mistific propria-mi biografie şi să inventez foarte multe lucruri, ca şi cum ar fi adevărate. Ficţiunea a fost un gen adoptat în tinereţe. E foarte greu să îmi definesc stilul, dar e adevărat că elementele realiste predomină şi că îmi caut în realitatea din jur subiectele.

Rep.: Ţineţi cont de realitatea politică şi socială din România?

J.L.S.: Cred că, oricum, trăind în societate, întîlnindu-mă cu oameni, uitîndu-mă la televizor, sînt influenţat, chiar dacă nu în mod direct, de ceea ce se întîmplă în jurul meu şi este clar că toţi scriitorii care scot în această perioadă cărţi vor avea un aer comun, datorită faptului că trăim toţi în aceeaşi Românie. Dar, direct, nu cred că există influenţe. Subiectele politice nu m-au tentat niciodată.

Rep.: Ce părere aveţi despre literatura de astăzi?

J.L.S.: Mi se pare că ultimii doi ani au marcat o creştere a interesului, atît a editurilor, cît şi a publicului, faţă de literatură. Cred că există nişte tiraje destul de decente pentru autorii români, care sînt şi traduşi şi asta este foarte bine. Mi-ar plăcea foarte mult ca lucrarea „Lordgean” să se traducă. Următorul pas care ar trebui să se facă în România este apariţia unor agenţii literare, care să se ocupe de scriitori şi să-i promoveze şi peste hotare.

Rep.. Credeţi că, în era internetului, este nevoie de literatură?

J.L.S.: Cred că fiecare scriitor ar trebui să deţină un site, pe care să îşi publice o parte din operele sale. Dar pe mine nu mă atrage să citesc o carte întreagă în format electronic. Cred în cartea ca obiect şi după cinci pagini citite pe internet mă plictisesc şi îmi pierd interesul. Trebuie să existe şi o parte electronică a literaturii, dar nu trebuie să primeze, cred că, întotdeauna, va rămîne cartea ca obiect.

Rep.: Sînteţi autorul unui scenariu de film, pe care l-aţi şi regizat. Despre ce este vorba?

J.L.S.: Pînă în momentul de faţă, am scris şi regizat un singur scurtmetraj, care se numeşte „Principiul dragostei comunicante”. A fost o încercare... amatoricească de a vedea cum se face un film, am beneficiat şi de ajutorul unor prieteni, actori, mai mult sau mai puţin profesionişti. A fost un experiment şi m-am bucurat foarte mult că l-am făcut. Am continuat să scriu scenarii şi mi-am dat seama că asta îmi doresc să fac, în cele din urmă. Este lumea căreia, în prezent, simt că-i aparţin. Un scenarist sau un regizor de film are mult mai multe şanse de a fi cunoscut de mult mai mulţi oameni, decît un scriitor. O carte, în cel mai bun caz, are ca tiraj 2.500 de exemplare, pe cînd un film este văzut de mult mai multe persoane. Acest scurtmetraj a fost postat pe un site de internet şi a fost descărcat şi are peste 3.500 de vizionări. Poate fi subtitrat cu uşurinţă şi urmărit şi în străinătate.

Rep.: Ce părere aveţi despre cea de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi de la Mamaia?

J.L.S. Doar ce am terminat un documentar despre o formaţie pe care am avut-o, „Grupul sanitar”, o trupă care promova playback-ul, ironizînd industria muzicală. Ca şi în cărţile mele, documentarul este o îmbinare între ficţiune şi realitate, numai că l-am terminat cu două-trei zile înainte de începerea festivalului şi nu a mai putut fi difuzat, aşa că sînt un simplu spectator. Mă bucur că există la Constanţa un astfel de eveniment.