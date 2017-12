Viaţa literară de la mare încearcă să-şi urmeze cursul firesc, depăşind greutăţile materiale care, de cele mai multe ori, pun piedici creativităţii. Despre realizările, dar mai ales despre provocările scriitorilor de la malul mării, privaţi, anul acesta, de cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură” de la Neptun, vorbeşte, într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, preşedintele Filialei „Dobrogea” a Uniunii Scriitorilor din România (USR), Cristina Tamaş.

Reporter (Rep): Ediţia 2012 a Festivalului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură” de la Neptun a fost anulată. Cât de mult afectează acest lucru filiala dobrogeană a USR?

Cristina Tamaş (C. T.): În ciuda faptului că Festivalul „Zile şi Nopţi de Literatură” fusese pregătit, din lipsa fondurilor, el a fost anulat în ultimul moment. Este un semnal trist pentru lumea scriitoricească, pentru că el era chiar un eveniment adevărat şi un mijloc de a comunica cu scriitorii români din diaspora, dar şi cu cei străini. Să nu uităm că în cadrul celor zece ediţii au fost premiate nume de referinţă ale literaturii universale. Şi eu, ca preşedinte al Filialei „Dobrogea” a USR, încerc o mare tristeţe, pentru că festivalul era o modalitate pentru colegii noştri din filială de a întâlni scriitori, editori şi a cunoaşte „pe viu” modul de a face şi a scrie, în momentul actual, literatură.

Rep.: La recenta ediţie a Târgului de carte „BookFest”, a fost lansat şi volumul coordonat de Ozana Cucu-Oancea, „Marea scriitorilor. Între Olimp şi zidul Puterii”, în care dvs. vorbiţi despre „Casa cu scriitori” de la Neptun. Ce amintiri vă leagă de acest spaţiu binecuvântat de creaţie?

C. T. : I-am cunoscut atunci, aşa cum am scris şi în eseul „La Casa cu Scriitori” şi le-am luat interviuri lui Nichita Stănescu şi Marin Sorescu, Laurenţiu Fulga şi Octavian Paler, Titus Popovici şi Radu Tudoran, Ana Blandiana şi Romulus Rusan, Ileana Vulpescu şi Paul Everac, Laurenţiu Ulici, Constantin Ţoiu, Cezar Baltag, Alexandru Balaci, George Bălăiţă şi Nicolae Oancea, Al. Călinescu, Eugen Negrici, Nicolae Manolescu şi mulţi alţii.

Rep.: Lipsa fondurilor la nivel central va afecta şi anunţata festivitate de acordare a premiilor filialei „Dobrogea” a USR, pe anul 2011?

C. T.: Într-adevăr, nu am reuşit să dăm premiile Filialei „Dobrogea” a USR, pe anul 2011. Sperăm să reuşim să le acordăm anul acesta. Facem un apel, pe această cale, către cei care iubesc literatura, să vină în sprijinul scriitorilor. În general, aceste premii au fost acordate cu sprijinul USR şi al unor sponsori din spaţiul dobrogean. Dar în acest an, faptul că USR trece printr-o criză ne afectează şi pe noi. (Va urma.)