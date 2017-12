„Un semnal trist pentru lumea scriitoricească” (II)

Dacă în prima parte a interviului pe care l-a acordat cotidianului „Telegraf”, preşedintele Filialei „Dobrogea” a USR, conf. univ. dr. Cristina Tamaş, a vorbit despre lipsa de fonduri care a dus la suspendarea celei de-a XI-a ediţii a Festivalului „Zile şi Nopţi de Literatură” de la Neptun, moment considerat „un semnal trist pentru lumea scriitoricească”, cea de-a doua parte are un caracter optimism. Aceasta aduce în prim-plan realizările şi proiectele pe care le iniţiază filiala scriitorilor dintre Dunăre şi Mare.

Reporter (Rep.): Un scriitor trebuie să creeze şi să fie citit. Cum reuşiţi să vă apropiaţi tinerii cititori?

Cristina Tamaş (C. T.): La începutul lunii aprilie, Facultatea de Litere a Universităţii „Ovidius” a organizat, în cadrul Zilelor Porţilor Deschise, trei „Întâlniri cu scriitori - poezie, proză, metamorfoză”. Această acţiune a avut un impact deosebit asupra tinerilor, studenţi şi liceeni. De asemenea, am lansat ediţia 2012 a concursului literar pentru tineri - eseu, proză, poezie. Am primit deja la redacţie manuscrise pentru concurs. Perioada de înscriere s-a prelungit până pe 1 septembrie, iar manuscrisele pot fi primite pe adresa filialei Dobrogea” a USR, Bulevardul Mamaia, nr. 126.

Rep.: În calitate de creator, de scriitor, ce le-aţi pregătit cititorilor dvs.?

C. T.: Am terminat deja de scris „Vacanţele preşedintelui”, un roman care pleacă de la personaje reale, dar care este trecut prin filtrul ficţiunii scriitoriceşti. Acţiunea se petrece în fastuoasa vilă de la Neptun.

Rep.: Doar greutăţile financiare vă provoacă probleme?

C. T.: Într-adevăr. Doar lipsa banilor ne afectează. Am depus la Bucureşti opt dosare ale unor scriitori dobrogeni pentru acceptarea în rândul USR. Sperăm ca în luna septembrie, când se va întruni comisia de validare, să depăşim numărul de 60 de scriitori, faţă de 55, câţi avem în prezent. Avem satisfacţia că mai mulţi colegi au fost traduşi, printre care Ovidiu Dunăreanu, tradus în Bulgaria, site-ul nostru, http://usr-dobrogea.ro, este vizitat, ceea ce presupune interesul tinerilor pentru literatură.