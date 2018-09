Un senator constănțean cere introducerea educației patriotice în școli!

Subiectul începerii școlii nu a trecut de tot, așa că parlamentarii încă profită de ocazie să îți etaleze ideile și să susțină declarații politice. De pildă, senatorul PSD Constanța Ștefan Mihu a venit în plenul Senatului cu ideea de a se preda în școli o materie privitoare la educația politică. „Este important să subliniem rolul esențial pe care școala îl joacă în societate în ceea ce privește formarea și educarea tinerei generații si, în ultima instanță, în pregatirea acesteia pentru a fi capabilă să preia, la un moment dat, destinele națiunii. Pentru că școala reprezintă, și il citez aici pe marele savant și patriot Nicolae Iorga, „un factor strategic de dezvoltare”. Și când spunem „strategic”, avem in vedere atât propășirea și bunăstarea economică și socială a României, cât și modul în care societatea știe să modeleze caracterele tinerilor de astăzi, de toate vârstele, aspect esențial în ceea ce priveste configurarea perspectivelor acestei țări”, a declarat senatorul.

„IDENTITATEA NAȚIONALA, COMPONENTĂ OBLIGATORIE A INVĂȚĂMÂNTULUI”

Parlamentarul constănțean consideră că valori precum limba și cultura română, tradițiile și obiceiurile poporului nostru și cultivarea tinerelor generații în spiritul iubirii de țară sunt esențiale în învățământul românesc. „Apreciez că tot ceea ce înseamnă element formativ în educația patriotică a tinerei generații, fie ca vorbim de fruntariile patriei, de bogățiile solului si subsolului, de limba și cultura româna, de obiceiurile si tradițiile înaintașilor sau de identitatea națională și spirituală a poporului român, trebuie să constituie, în continuare, o componentă obligatorie și primordială a procesului de invățământ românesc. Susțin cu hotărâre ideea intensificării educației patriotice în școlile de toate gradele. Este foarte important ca tânăra generație să-și cunoască și să-și iubească patria, pentru că, în ultimă instanță, patria reprezintă rădăcinile primare, precum și reperul moral și axiologic al fiecăruia dintre noi! Iată de ce consider că tot ceea ce înseamnă iubirea față de țară și față de popor NU trebuie să lipsească - într-o formă sau alta, evident - din manualele școlare, din conținutul învățământului românesc de toate gradele, cu atât mai mult, acum, în anul aniversării Centenarului Marii Uniri!” a mai declarat senatorul Mihu.

CU „ANUL CENTENAR” ÎN... DECLARAȚIE!

În încheierea declarației sale, parlamentarul constănțean reamintește că anul acesta aniversăm Centenarul Marii Uniri motiv pentru care, cu atat mai mult educația patriotică primită de copii în familie și în școală este extrem de importantă. „Apreciez ca fiind extrem de important, ca școala să consolideze și să dezvolte educația patriotică primită de copii și tineri in propriile familii! Iată de ce, într-o lume in care disputele politice sunt, din păcate, la modă, nu trebuie să uitam, in niciun moment, de dragostea si atașamentul datorate de noi toți, precum și de tânăra generație, față de propria țară! Anul acesta aniversam 100 de ani de la Marea Unire de la 1918 si nu poate fi aniversare mai frumoasă decât una care să reunească întreaga națiune, care sa înlăture dezbinările si disputele politice sterile sau contraproductive si, în egală măsură, ploconirea în fața falselor valori și repere „morale” de import, indiferent de unde provin ele, toate acestea subsumate obiectivului bunăstării României și a întregii națiuni române!”, și-a încheiat senatorul Mihu declarația.