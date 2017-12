Un senator PP-DD și soția lui au luat credit cu acte false

OBRAZUL SUBȚIRE… CU FALSURI SE ȚINE Se întâmplă și la case mai mari, vorba bunicilor. Astăzi vă prezentăm povestea unui senator din ograda lui ”Dan Diaconescu - live și în direct” care a fost trimis în judecată, alături de soția sa. Cei doi sunt acuzați că ar fi luat un credit de 335.000 de franci elvețieni în baza unor acte false. Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile aparţinând senatorului PP-DD Ionel Agrigoroaei și soției sale. Rechizitoriul întocmit de procurori este unul stufos și descrie modul în care au acționat cei inculpați și cum au indus în eroare reprezentanţii unei bănci, folosindu-se de adeverinţe de venituri în care au fost consemnate date nereale în legătură cu banii obținuți de aceştia, care vin în contradicţie cu menţiunile consemnate în statele de plată înaintate Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi, în care inculpaţii figurau cu venituri zero sau mult mai mici decât veniturile realizate în fapt.

ACUZAȚII GRAVE Potrivit Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, senatorul va fi judecat pentru două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, înşelăciune şi complicitate la înşelăciune, iar soţia acestuia, Antonela Agrigoroaei, a fost trimisă în judecată pentru trei infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, înşelăciune şi două infracţiuni de complicitate la înşelăciune. În acelaşi dosar vor fi judecaţi fratele senatorului, Dănuţ Agrigoroaei, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi înşelăciune, precum şi soţia acestuia, Laura Agrigoroaei, pentru înşelăciune şi uz de fals. Bineînțeles că și cei care l-au ajutat pe senator să pună mâna pe creditul respectiv au ajuns pe mâna legii, fiind acuzați de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi înşelăciune.