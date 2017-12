Un senator și cinci primari dau PNL pe PLR

21:43:26 / 03 Septembrie 2014

Lacrima lui Pasca

Pentru ca sa poata face mai departe afaceri cu alcool fara a avea acte probabil ca al sau cumnat Petrusca un mare mafiot din Baia Mare l-a sfatuit pe Pasca ca ar fi bine sa incerce sa se apropie de putere….ca din opozitie nu faci nimic. Il invit pe Pasca in campania electorala in zona Merisor – Busag – Cicarlau – Tautii Magheraus din Maramures sa vada cat rahat si borhot deverseaza cumnatul sau sub obladuirea acolitilor sai in raul Somes si pe imasul localitatilor respective si sa vada CAT DE BINE PUTE ZONA ELECTORALA !!!!