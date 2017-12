Un serial Tv despre legendarul King Kong va ajunge pe micile ecrane

După succesul obținut de filmul 'Kong: Skull Island', legendara gorilă va ajunge pe micile ecrane cu un serial care va avea ca protagonistă o femeie și o distribuție multiculturală, potrivit site-lui The Hollywood Reporter citat de EFE. Casele de producții MarVista Entertainment și IM Global s-au asociat pentru a crea "o continuare contemporană' a francizei legată acum de universul 'MonsterVerse', creat de producătoarea Legendary și de studioul Warner Bros. Deocamdată, proiectul nu a fost oferit niciunei televiziuni. 'Kong: Skull Island' în care au jucat Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Corey Hawkins și John C. Reilly a avut încasări de peste 550 de miloane de dolari de la lansarea sa în cinematografe în martie. Serialul care va avea titlu 'King Kong Skull Island' va explora minunile și ororile ascunse de așa numita insulă a craniilor. Nominalizații la Oscar Jonathan Penner și Stacy Title ('The Bye Bye Man') vor scrie scenariul și vor fi de asemenea producători executivi ai proiectului care beneficiază deja de avizul familiei lui Merian Cooper, creatorul lui King Kong.

'Jonathan și Stacy mizează pe o lume care a entuziasmat publicul cu toate adaptările sale de-a lungul anilor și care beneficiază acum de o notă contemporană și de o femeie ca eroină", a declarat Fernando Szew, directorul executiv al casei de producție MarVista.