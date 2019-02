Un sfert din angajații români ar rămâne până la pensie în firma la care lucrează

Aproape un sfert dintre angajaţii români (21,7%) declară că ar putea să aibă o relaţie "până la adânci bătrâneţi' cu firma la care lucrează, iar peste jumătate dintre salariaţi (50,8%) consideră că ei oferă mai mult în relaţia cu angajatorul, reiese dintr-un sondaj publicat, marţi, de o platformă de recrutare online.



În cadrul cercetării lansate în preajma Valentine's Day, BestJobs a încurajat peste 1.000 de români să-şi imagineze că partenerul lor de viaţă este chiar organizaţia pentru care lucrează în acest moment.



În urma centralizării datelor, a rezultat faptul că doi din cinci angajaţi români sunt nemulţumiţi de relaţia pe care o au cu angajatorul şi spun că aceasta este bazată strict pe un interes material.



De asemenea, unul din cinci respondenţi consideră că relaţia este de-a dreptul "toxică' sau chiar de tip "one-night stand', iar dacă ar fi să ajungă la "divorţ' (concediere), aproape şapte din zece angajaţi cred că ar merita cel puţin trei salarii compensatorii. O relaţie "matură, în care ambii parteneri au crescut împreună şi în care îi leagă multe lucruri frumoase' spun că au cu angajatorul aproximativ 23% dintre cei chestionaţi şi doar 4,6% au afirmat că este "love at first sight'.



Conform sondajului, 21,7% dintre angajaţii români consideră că ar putea avea o relaţie "până la adânci bătrâneţi' cu firma pentru care lucrează în acest moment, în timp ce, pentru cei mai mulţi (41,6%), relaţia este una trecătoare, iar 28,2% dintre respondenţi consideră că relaţia este una de lungă durată, dar care cel mai probabil se va termina la un moment dat. Totodată, alţi 8,5% dintre cei intervievaţi sunt indecişi.



În ceea ce priveşte nemulţumirile angajaţilor faţă de angajator, 20% dintre cei încadraţi în prima categorie reproşează "partenerului' că nu se simte egal în relaţie, 16,5% că îi acordă prea puţină atenţie, 16,3% că nu ţine cont de sentimentele şi nevoile sale, iar 11,4% că "mă înşală ori de câte ori are ocazia (îmi înşală aşteptările)'.



De asemenea, 11% dintre cei chestionaţi se plâng că angajatorul le face promisiuni pe care nu le respectă niciodată, nu îi ascultă niciodată (9,8%) sau că "nu-mi oferă nimic din ce aş avea eu nevoie' (8%). Pe de altă parte, doar 7% nu au nimic de reproşat "partenerului de viaţă' actual.



Despre actualul 'partener' (angajator), angajaţii nemulţumiţi spun, cel mai adesea, că este indiferent (35,6%), imatur şi dezorganizat (26,2%) sau chiar agresiv (8,9%). În schimb, pentru 20,5% dintre salariaţii români, angajatorul-partener este matur şi calculat, iar pentru alţi 8,9% este iubitor şi tandru.



De cealaltă parte, majoritatea angajaţilor se văd într-o lumină foarte bună în relaţia cu firma pentru care lucrează. Astfel, 64% dintre respondenţi consideră că sunt maturi şi calculaţi, iar 17% - iubitori şi tandri.



În acest context, jumătate dintre angajaţi (50,8%) consideră că ei oferă mai mult în această "relaţie" şi doar 5%, că partenerul.



Dacă firma pentru care lucrează ar fi partenerul lor de viaţă, o zi obişnuită din "viaţa de cuplu' ar fi, pentru circa o treime dintre respondenţi, cu vieţi total separate, ceea ce îi uneşte fiind doar un act (contractul de angajare).



Sondajul BestJobs relevă, totodată, că pentru 11% dintre salariaţi o zi obişnuită "de cuplu" este plictisitoare, iar pentru 10,3% este cu multe certuri şi reproşuri. Pe de altă parte, 37% afirmă că e calmă şi echilibrată, în timp ce alţi 7,4% sunt încă "îndrăgostiţi' de locul de muncă, declarând că e "plină de fluturi în stomac'.



Întrebaţi dacă şi-ar da întâlnire şi cu alţi posibili parteneri în acest moment, peste jumătate dintre respondenţi (50,7%) au confirmat că "ar testa piaţa', iar 28,2% sunt deschişi să se vadă cu un alt posibil partener, dacă ar apărea cineva interesat de ei, în timp ce 7,1% sunt indecişi. Doar 14% dintre cei intervievaţi se declară fideli şi spun că nu şi-ar înlocui "partenerul" (compania).



Potrivit sursei citate, în cazul unui divorţ pe care l-ar iniţia partenerul (concediere), 14,4% dintre angajaţi cred că ar merita cel puţin un salariu compensator pentru timpul şi dedicarea lor în această relaţie, 17% consideră că li s-ar cuveni minimum trei salarii compensatorii, iar 8% măcar cinci. Alţi 5% ar cere între 6 şi 8 salarii compensatorii, în timp ce un sfert dintre angajaţi ar pretinde între opt şi zece salarii compensatorii. De asemenea, un procent de 17% vor 12 salarii compensatorii sau chiar mai mult şi/sau alte beneficii, iar numai 3,2% nu ar vrea nimic în cazul unui divorţ, în timp ce 10,4% nu ştiu ce compensaţii să ceară.



Referitor la sărbătoarea de Valentine's Day, 31,3% dintre angajaţi susţin că ar vrea ca partenerul (compania) să le ofere un cadou consistent precum o vacanţă sau o mărire de salariu, 16,3% şi-ar dori mai mult timp de calitate împreună (team-building-uri, workshop-uri, ieşiri la bere cu colegii, cursuri şi training-uri etc.), precum şi mai multă atenţie în acest an (13%).



În acelaşi timp, 12,4% dintre respondenţi ar vrea "o declaraţie frumoasă despre ce însemn eu', 8,9% un cadou simbolic (flori sau bomboane) şi 6,4% mai mult timp liber pentru pasiunile personale. Din totalul celor chestionaţi, 11,7% au declarat că nu vor nimic din partea angajatorului cu ocazia Zilei Îndrăgostiţilor.



Sondajul BestJobs a fost efectuat în perioada 1 - 30 ianuarie pe un eşantion de 1.210 utilizatori de internet, reprezentativ la nivel urban din România.



BestJobs este una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din România, cu un număr de peste 2,5 milioane de profesionişti conectaţi la piaţa muncii şi mai mult de 25.000 de locuri de muncă active în orice moment, atât în ţară, cât şi în străinătate.