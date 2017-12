Un sfert din localitatea Ovidiu a rămas fără apă

În ultima perioadă, SC RAJA SA Constanţa se confruntă tot mai des cu numeroase cazuri de furturi de capace de pe căminele de apă, canalizare şi grătare pluviale şi, uneori, chiar conducte de alimentare cu apă şi canalizare. Marţi noapte, nişte hoţi au încercat să fure o bucată dintr-o conductă ce alimentează o parte din abonaţii din Ovidiu, crezând că este vorba de o conductă dezafectată. În momentul în care au spart conducta şi au văzut că era sub presiune, hoţii au fugit de la faţa locului. Imediat ce au fost anunţate, echipele de intervenţie s-au deplasat pentru remedierea avariei. Deşi au încercat să efectueze lucrările de reparaţii sub presiune, acest lucru nu a fost posibil. Astfel, SC RAJA SA Constanţa a fost nevoită să oprească furnizarea apei potabile începând de ieri de la ora 12,00 şi până astăzi, 21 aprilie 2011, ora 14,00. Sunt afectaţi aproape un sfert din consumatorii din localitatea Ovidiu – abonaţii de pe partea stângă a Şoselei Naţionale când vii dinspre Constanţa, până la intersecţia cu strada Frunzelor. „Ne cerem scuze faţă de abonaţii afectaţi de lipsa apei potabile, dar aceştia trebuie să înţeleagă că societatea noastră nu are nici o vină, atâta timp cât avaria a rezultat în urma acţiunilor unor persoane inconştiente. Totodată, echipele SC RAJA SA Constanţa vor face tot ce este omeneşte posibil ca lucrările să fie finalizate într-un timp cât mai scurt”, a declarat purtătorul de cuvânt al RAJA, Irina Oprea.